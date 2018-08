Festambiente: Rassegna Degustazione Nazionale dellâ€™Olio Extravergine dâ€™Oliva

Festambiente: Rassegna Degustazione Nazionale dell’Olio Extravergine d’Oliva

Sono 28 i migliori oli italiani selezionati da Legambiente . Protagoniste la Toscana, Lazio e Umbria con 17 olii selezionati. Il Frantoio Franci di Montenero d’Orcia tiene alto il nome della Maremma con tre segnalazioni.

Rispescia: La cornice di Festambiente, festival nazionale di Legambiente in corso di svolgimento a Rispescia (Gr), ha ospitato la premiazione dei migliori oli selezionati nell’ambito della 23°sessione nazionale Olio Extravergine di Oliva, 22°sessione nazionale Olio Extravergine di Oliva biologico e 17°sessione nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP e IGP.

Sono stati 28 gli oli selezionati, con Toscana, Umbria e Lazio le regioni con il maggior numero di aziende premiate. Un riconoscimento a livello nazionale che ha messo in vetrina i migliori prodotti italiani del 2017 esaltando anche il processo con cui viene fatto l’olio e mettendo in primo piano anche le aziende del territorio

La Rassegna Degustazione Nazionale dell’Olio Extravergine di Oliva è un’importante occasione che punta a valorizzare in modo significativo la filiera di un prodotto italiano di grande qualità con un forte legame con il territorio. La rassegna degustazione è divisa in tre sezioni: olio extravergine d’oliva; olio extravergine d’oliva biologico; olio extravergine d’oliva Dop e Igp. Per ciascuna Sezione (olio evo convenzionale, Dop e Igp, Biologico) e Categoria (leggero, medio e intenso) è stata assegnata una targa ai migliori oli selezionati. Per la prima volta, inoltre, è stata assegnata una targa anche ai migliori oli monovarietali.

Per il grossetano trionfa il Frantoio Franci di Montenero d’Orcia, con ben tre segnalazioni: Villa Magra per la categoria olio extravergine d’oliva convenzionale fruttato medio; Igp Toscana per la categoria olio extravergine d’oliva DOP e IGP fruttato medio e Franci Bio per la categoria olio extravergine di oliva biologico fruttato intenso.

Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il mensile La Nuova Ecologia ed Unaprol, la più grande realtà impegnata da sempre nel sostegno delle produzioni olivicole, nel miglioramento della qualità e dell’ambiente. I campioni di olio sono stati valutati da un apposito panel di assaggio inappellabile, composto da un Capo Panel e da Giudici professionali.

I premiati

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CONVENZIONALE

CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO

Scerì Monovarietale Ogliastrina Oleificio Paolo Demuru, Ilbono (OG)

CATEGORIA FRUTTATO MEDIO

Denocciolato di Bosana Az. Agr. Fratelli Pinna Ittiri (SS) DiBolsena Frantoio Battaglini, Bolsena (VT) Villa Magra Frantoio Franci, Montenero d'Orcia (GR)

CATEGORIA FRUTTATO INTENSO

Caieta Monocultivar Itrana Az. Agr. Cosmo Di Russo, Gaeta (LT)

Cetrone In Monocultivar Itrana Az. Agr. Alfredo Cetrone, Sonnino (LT)

Poderi di San Giuliano Primér Domenico Manca Spa, Alghero (SS)

Riflessi Fonte di Foiano, Castagneto Carducci (LI)

Vega Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (SA)

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP e IGP

CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO

Dop Umbria Colli Assisi-Spoleto Colleruita Az.Agr. Viola, Foligno (PG)

CATEGORIA FRUTTATO MEDIO

Dop Colline Pontine Az.Agr. Alfredo Cetrone, Sonnino (LT)

Igp Toscana Frantoio Franci, Montenero d'Orcia (GR)

CATEGORIA FRUTTATO INTENSO

Dop Cilento Magnete Az.Agr. Pietrabianca di Monzo Davide, Casal Velino (SA)

Dop Monti Iblei Frantoi Cutrera Srl, Chiaramonte Gulfi (RG)

Dop Umbria Riserva Marfuga Az. Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)

Igp Toscano Fonte di Foiano, Castagneto Carducci (LI)

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO

Costa del Riparo Az.Agr. Viola, Foligno (PG)

Biologico Monterisi Cru Az.Agr. Nicola Monterisi, Andria (BT)

CATEGORIA FRUTTATO MEDIO

Dop Colline Pontine Bio Monovarietale Itrana Villa Pontina, Sonnino (LT)

Tedili Oleificio Paolo Demuru, Ilbono (OG)

Guadagnolo Primus Fattoria Ramerino, Bagno a Ripoli (FI)

CATEGORIA FRUTTATO INTENSO

Trace Bio Monocultivar Frantoio Az.Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)

Franci Bio Frantoio Franci, Montenero d'Orcia (GR)

MONOVARIETALI

Tra gli Oli Extravergine di oliva convenzionali

Posta Locone Monovarietale Coratina Az.Agr. Fratelli Ferrara, Foggia (FG)

L'Affiorante Monocultivar Moraiolo Az.Agr. Marfuga, Campello sul Clitunno (PG)

Tra gli Oli Extravergine di oliva DOP e IGP

Dop Colline Pontine Don Pasquale Monocultivar Itrana Az.Agr. Cosmo Di Russo, Gaeta (LT)

Tra gli Oli Extravergine di oliva Biologici

Monocultivar Nocellara Monini Spa, Spoleto (PG)

Podere Ricavo Sacrapone Monocultivar Minuta di Chiusi Az. Agr. Buoni o Del Buono M.Pia, Cetona (SI)