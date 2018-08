‘Dilettando’ a Santa Fiora per l’ultima tappa dell’edizione 2018.

Ospite il cantante e autore di sigle dei cartoon, Mirko Fabbreschi.

Santa Fiora: lunedì 20 agosto, alle 21.00 in piazza Garibaldi, Santa Fiora ospita l’ultima tappa di “Dilettando” prima della fase conclusiva dell’edizione 2018. Con il paese amiatino si chiude la possibilità per i “dilettandi” di approdare alle semifinali del 24 agosto a Follonica, del primo settembre a Capalbio o per la finalissima del 15 settembre a Grosseto.

La popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, conclude il suo peregrinare con un ricco programma di esibizioni come nelle puntate precedenti.

“Non potevamo perdere l’opportunità di offrire, con Dilettando, alla comunità santafiorese e ai turisti, una bella serata di spettacolo e di divertimento” - è il commento del sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi.

“Dilettando – aggiunge Alessandro Ciaffarafà, assessore al Turismo - sarà l’occasione per le nostre eccellenze artistiche di mettersi in mostra insieme a tanti altri concorrenti, che vengono da fuori per esibirsi. Accogliamo con entusiasmo tutti i protagonisti di questa fortunatissima trasmissione.”

Sul palco, Carlo Sestini sarà coadiuvato dal sempre presente Paco Perillo, dalla valletta Francesca Magdalena Giorgi e dalla figura di Tonio il Maremmano interpretata da Luca Ceccarelli. Di altissimo livello l’ospite della serata che farà felici i bambini ma soprattuto gli adulti: il cantante e autore delle sigle più importanti dei cartoni animati Mirko Fabbreschi dei Raggi Fotonici che interpreterà alcune delle sue più famose composizioni.

L’appuntamento televisivo con la puntata di Santa Fiora è previsto per il 31 agosto alle ore 21 e il primo settembre alle 12 su Siena Tv (canale 90); il mercoledì 5 settembre alle 21 e 10 e domenica 9 settembre alle 21 rispettivamente sui canali 18 e 194 di Toscana Tv.