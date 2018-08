Magliano in Toscana … e tempo di ‘FestivalFrasha’

Magliano in Toscana: Dopo il successo di maggio, i giovani del Paese maremmano, patrocinati dalla locale Proloco, decidono di tornare sulla scena con uno spettacolo unico: “FestivalFrasha”.

L'evento si svolgerà martedì 22 Agosto e mercoledì 23 agosto, sotto il cielo magico di Magliano in Toscana. Nella prima serata l'apertura del set musicale è affidato ai dj locali, i quali, dalle ore 23, cederanno il posto al mitico Marco Bresciani, che vi farà ballare e cantare fino a chiusura.

Il giorno successivo saliranno sul palcoscenico "The Longboarders", seguiti da Mirko Gallara (vinyl rock e dj set), che concluderà l'evento. In entrambe le sere i ragazzi della frasca apriranno il loro chiostro alle ore 18 per servire panini, longdrink e sangria.

Lo staff del frasha, in collaborazione con le forze dell'ordine locali, si augura di regalare al pubblico due serate all'insegna del sano divertimento, con rispetto delle regole e del vivere civile.

Un ringraziamento doveroso ai membri della Proloco, alla nuova amministrazione e agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento per una edizione frasha estiva.