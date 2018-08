Che tempo farÃ  a Ferragosto. Rischio Temporali al Centro Sud e caldo in attenuazione

Che tempo farà a Ferragosto. Rischio Temporali al Centro Sud e caldo in attenuazione

Il commento del meteo sulla Toscana.

Roma: Dopo il passaggio temporalesco al Centro Nord, a ferragosto il tempo rimarrà instabile specie al Centro Sud. Queste le previsioni www.3BMeteo.com.

La giornata di Ferragosto si preannuncia asciutta e abbastanza soleggiata sulla Toscana con residui piovaschi solo sulla Maremma e su qualche crinale ove il cielo rimarrà più chiuso, maggiore instabilità è prevista invece tra Umbria occidentale e Lazio dove al pomeriggio tenderanno a rinnovarsi precipitazioni anche temporalesche.

A seguire, si proseguirà sui binari dell'instabilità pomeridiana di calore sui rilievi e sulle interne laziali. Le temperature risulteranno in calo di alcuni gradi tra 14 e 15 Agosto, mentre tenderanno a riprendersi progressivamente nei giorni a seguire. Vi consigliamo comunque di restare costantemente aggiornati con i nostri bollettini.

Meteo Italia: La giornata sarà caratterizzata da una diffusa instabilità al Centro Sud. I temporali saranno molto probabili, seppur alternati a pause asciutte e momenti soleggiati, su tutto il medio-basso versante adriatico, Sardegna, Lazio e regioni tirreniche meridionali, compresa la Sicilia settentrionale; entro sera possibile coinvolgimento anche del versante ionico. Sarà invece generalmente soleggiato al Nord Ovest, dove è atteso un aumento della pressione per la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre con tendenza a miglioramento su tutto il Nord e in Toscana.

Temperature: Calo termico al Centro Sud per l'arrivo di aria più fresca e si manterranno generalmente ovunque al di sotto dei 30°C, con qualche punto superiore sul versante ionico; in lieve aumento i valori al Nord, generalmente intorno ai 30°C in Valpadana

La tendenza per giovedì 16 agosto: In prevalenza soleggiato al Centro Nord, ancora instabile al Sud e sul medio-basso versante adriatico con temporali sparsi e locali fenomeni diurni anche lungo la dorsale appenninica centrale in sconfinamento alle zone adiacenti.