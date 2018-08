I ‘Dream Weavers’ al ‘Grey Cat Street Club’

“Lunedì 6 agosto alle ore 21:30, Chiostro Fonderia Leopolda”.

"Un viaggio tra suoni ancestrali e moderne derive jazzistiche con il nuovo progetto musicale che riunisce tre raffinati interpreti della musica improvvisata: il sassofonista e polistrumentista nuorese Gavino Murgia, il chitarrista e bassista di origine vietnamita Nguyên Lê e il percussionista e polistrumentista Mino Cinelu".

Follonica Un Trio eclettico capace di spaziare dalle arcaiche voci dell’Isola alla musica tradizionale del Vietnam a una molteplicità di generi e stili dai canti dell’Egitto ai ritmi gitani, dal rock al fado, dal flamenco alla musica giapponese alle culture dell’Africa per trarre ispirazione e creare nuove e suggestive alchimie sonore.

Un ensemble dalle molte anime ma dall’impronta squisitamente jazzistica per inediti ed evocativi scenari da cui affiora la memoria di popoli e civiltà del passato, trasfigurata con sensibilità contemporanea in un intrigante gioco di accostamenti e contrasti, interazioni e contaminazioni capaci dimettere in risalto il talento dei tre musicisti e le peculiarità dei singoli strumenti in performances affascinanti e coinvolgenti. La voce del sax s’intreccia alle melodie della chitarra e alle note gravi del basso, sulle metriche incalzanti e i diversi accenti e timbri delle percussioni, per disegnare insoliti paesaggi fatti di note, vibrazioni e pulsazioni tra passione e libertà di invenzione.

Info e prevendite: 055.240397 www.eventimusicpool.it – 0566.52012

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Boxoffice Toscana – 055.210804

Supermercato Coop 0566.264341

Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564.21046 // Bartolucci Expert 0564.410155 // Ipercoop Grosseto Maremà 0564.462511

Piombino: Tabaccheria Magnani 0565.222213

Massa Marittima: Museo Arte Sacra 0566.901954

Cecina: Coop 0586.6863110 // Dischi Corsi 0586.680170

Posto Unico 12/10 € + d.p.