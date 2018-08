Al ‘Gray Cat’, Benny Golson al sax, Antonio Farao al pianoforte, John Betsch alla batteria Gilles e Naturel al contrabbasso

Domenica 5 agosto 2018, ore 21:30 al Teatro all’aperto Ferriere di Follonica.

Follonica: Universalmente noto come leggenda del jazz – compositore, arrangiatore, autore di testi, produttore, attore (ha recitato in “The Terminal”, diretto da Steven Spielberg) – e sassofonista di fama mondiale, Benny Golson è autore di brani storici considerati a tutti gli effetti “standard”: “I Remember Clifford” (in memoria dell’amico Clifford Brown), “Stable Mates”, la mitica “Killer Joe” (interpretato anche dai Manhattan Transfer) e “Along Came Betty”.



Nel corso della sua straordinaria carriera, ha suonato nelle band di Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Lionel Hampton, Earl Bostic e soprattutto Art Blakey. Per anni, infatti, è stato il sassofonista dei Jazz Messengers, scrivendo alcune delle composizioni più celebri del gruppo come “Blues March” e “Whisper Not”.

Pochi musicisti jazz possono, come lui, essere menzionati come veri innovatori, ed ancora meno possono vantare una carriera che letteralmente ridefinisce il termine “jazz”. Benny Golson ha l’assoluta maestria dello stile jazz, ed oltre ad aver creato partecipato da protagonista alla storia della musica moderna, si è anche espresso come didatta, insegnando a studenti di tutte le eta. Ha tenuto lezioni al Lincoln Center collaborando con Wynton Marsalis, alla new York University e alla National University di San Diego.



E' accompagnato da uno dei migliori pianisti del panorama Jazz attuale Antonio Farao', ammirato da Herbie Hancock, ha suonato con i più prestigiosi artisti (Joe Lovano, Jack Dejohnette, Chris Potter, Marcus Miller...). Antonio Faraò è da mettere senza dubbio fra i musicisti europei che hanno raggiunto uno standard espressivo al livello degli americani. Il suo stile è inconfondibile : una brillantezza tecnica con un impetuosa carica emotiva, una notevole vena compositiva e un travolgente senso ritmico.

