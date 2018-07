Calici in mano e occhi al cielo: in tutta la Toscana è 'Calici di Stelle'

Dal 2 al 12 agosto festa nelle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana con tanti appuntamenti.

Le cantine aprono le porte al motto di “Ballando sotto le stelle”: sarà infatti il tema di questa nuova edizione di Calici di Stelle in Toscana, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana che per quest’anno ha scelto i movimenti astrali per brindare sotto le stelle con i vini delle cantine associate.

Montalcino: Ci siamo, conto alla rovescia per il grande appuntamento dell’estate dove il vino, ma non solo, sarà il protagonista dal tramonto a notte nelle cantine toscane. Dal 2 al 12 agosto torna infatti Calici di Stelle, l’appuntamento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana nelle aziende socie sparse per tutta la regione, che per quest’anno avrà come tema “Ballando sotto le stelle” con tanti eventi dedicati a degustazioni uniche. «Celebriamo le stelle a partire da quella più importante per il vino, il Sole – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Violante Gardini – con questo evento vogliamo sottolineare una vera e propria immersione nei colori delle sere di agosto con una visuale privilegiata delle stelle dai vigneti, privi di inquinamento luminoso, accompagnata dalla musica e dai balli dell’estate, la congiunzione ideale per assaggiare i vini delle nostre aziende».



“Ballando sotto le stelle”, i programmi. Saranno i dieci giorni più stellari dell’anno: una festa in cantina, non solo nelle piazze, perché le aziende vinicole restano aperte anche d’estate per accogliere i propri visitatori. Ballando sotto le stelle sarà il leitmotiv con melodie e balli che animeranno le degustazioni promosse per l’occasione dalle aziende partecipanti, regalando agli appassionati dei momenti indimenticabili: dall’apericena con l’intrattenimento blues e la vista delle stelle dal castello, alla degustazione con il “vintage pianobar”. Inoltre feste con opere artistiche realizzate in cantina, ancora cibo di strada e dj set con cabaret nel vigneto. Ci sarà anche chi aprirà le porte dei “tetti” per degustare vino da una posizione unica e infine assaggi e merende in vigna anche con gli astronomi che insegneranno a guardare le stelle. Saranno tante anche le aziende che cominceranno la festa già sotto la stella più importante, il Sole, dal pomeriggio, aspettando il tramonto e dando la possibilità al visitatore di godere di esperienze sensoriali indimenticabili. Tutti i programmi aggiornati saranno disponibili e consultabili sul portale www.mtvtoscana.com



Calici di Stelle. Dal 1996 è l’evento promosso dal Movimento Turismo Vino in tutta Italia durante il periodo estivo. Un marchio registrato dal Movimento che apre le porte a oltre un milione di visitatori (questi i numeri della passata edizione) in una notte particolare come quella di San Lorenzo, il 10 agosto, ma anche nelle serate estive italiane scelte per questo evento ormai sempre più atteso dagli appassionati. Collabora all’iniziativa l’Associazione nazionale Città del Vino che in occasione di Calici di Stelle contribuisce a promuovere serate nelle piazze dei propri comuni associati.



L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa 100 fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.





I PROGRAMMI



CASTELLO DEL TREBBIO

2 Agosto 2018 e 9 Agosto 2018 dalle 19:00 alle 22:00

Visita guidata del cortile e delle cantine + apericena buffet e assaggio dei nostri vini, intrattenimento blues , osservazione a occhio nudo delle stelle dal giardino del castello.

055 8304900

Via di Santa Brigida, 9, Pontassieve (Firenze)



PODERE EMA

2 Agosto 2018 dalle 18:00 alle 24:00

Visita della cantina e degustazioni light dinner con Vintage Pianobar.

Visita + Degustazioni + light dinnre

Visita + degustazione di 2 vini

Assaggio 4 vini + salumi e formaggi locali

Ospite Cristiana LV Coveri con Vintage Pianobar– un repertorio italiano e straniero che va dagli anni 20 agli anni 60, per arrivare a brani di musica pop e contemporanei rivisti in chiave swing.

Strada regionale 222 Chiantigiana, 339, Bagno a Ripoli (Firenze)

055 641633 – 339 1610409



PODERE DELL’ULIVETO

Giovedì 2 Agosto e mercoledì 8 Agosto dalle 21:00.

Cuciniamo per Voi: salsiccia, wurstel, hamburger.

Ingresso libero

348 3313084

Via Malafrasca, 103 – San Casciano in Val di Pesa (Firenze)



CAMPERCHI

Giovedì 2 agosto dalle 19:30 alle 23:30

Presso la cantina e scuderia Camperchi, oltre alla visita della cantina e la degustazione dei nostri vini, organizzeremo un aperitivo a buffet. Gli ospiti saranno allietati da un intrattenimento musicale.

0575 440281 – 392 7506907

Via del Burrone, 38 – Civitella in Val di Chiana (Arezzo)



PODERE LA REGOLA

2 Agosto – Musica dal Vivo con degustazioni dei nostri vini e pietanze del territorio.

9 Agosto ore 19:30 – Cercando le stelle cadenti, tra musica d’ambiente, degustazioni di prodotti toscani e Vino della nostra cantina.

Musica dal vivo con degustazione di prodotti tipici di filiera corta e dei nostri vini, visita in notturna della cantina e del suggestivo affresco realizzato dall’artista Stefano Tonelli.

loc Altagrada km 6.400 Riparbella (Pisa)

0588 81363



SOCIETÁ AGRICOLA IL PONTE

Venerdì 3 Agosto e Venerdì 10 Agosto dalle 18:00 alle 23:00

Aperitivo con Buffet e degustazione di tutti i nostri vini con musica dal vivo in terrazza panoramica sotto le stelle.

Strada Carige Alta, 15 – Capalbio (Grosseto)

3334843966 – 0685 47928



BALDETTI ALFONSO

4 Agosto 2018 dalle 18:30 alle 24:00 – Food truck di pesce/carne, degustazione vini e dj set.

Loc. Petraia, 71 Cortona (Arezzo)

0575 67077

POGGIO AL TUFO

4 Agosto 2018 dalle 19:30

Cena e degustazione su prenotazione:

Menù di 4 portate in abbinamento a 3 calici dei vini di Poggio al Tufo.

Durante la serata sarà possibile osservare le stelle cadenti a bordo piscina.

Loc. Poggio Cavalluccio 6199 – Pitigliano (Grosseto)

0564 615420



BADIA DI MORRONA

Giovedì 9 Agosto dalle 18:00 alle 22:00

Aperitivo sotto le stelle – degustazione vini e visite guidate alla cantina.

Degustazione vini e visita.

Degustazione prodotti tipici locali

Via del Chianti, Terricciola (Pisa)

0587 658505



BORGO SANTINOVO

Giovedì 9 Agosto alle 19:30

Cena Sotto le Stelle con menù toscano. Necessaria la prenotazione.

Loc. Santinovo – Colle di Val d’Elsa (Siena)

339 1832414



CASA DI TERRA

Giovedì 9 agosto dalle 20:45 – visita guidata della cantina e della barriccaia, degustazione dei vini tra cui “Bolle di Terra” e “Rose di Terra” i nuovi arrivati – da un punto di vista straordinario: il tetto della cantina, Una prospettiva unica per ammirare il cielo stellato di Agosto sopra le vigne del bolgherese.

Strada Comunale delle Ferruggini,162/A Bolgheri (Livorno)

0565 749810



AGRICOLA TAMBURINI

Giovedì 9 Agosto dalle 19:00 alle 23:00 – Degustazione vini dell’azienda: ingresso, previo acquisto del calice.

Via Cantignano 106, Gambassi Terme (Firenze)

339 7669343



ROCCA DELLE MACIE

10 Agosto 2018 – STUZZICHIAMO LE STELLE

Apertura straordinaria dell’enoteca di Rocca delle Macie al tramonto, in attesa della comparsa delle stelle. Aperitivo/Degustazione di 3 Vini, accompagnati da stuzzichini di prodotti locali.

Viale IV Novembre, 23 – Castellina in Chianti (Siena)

tel. 0577 732236



BUCCIA NERA

Domenica 10 agosto dalle 17:00 alle 23:00

Apericena in vigna dalle 17 alle 21

Dalle 21 alle 23 osservazione stelle con accompagnamento musicale

Loc. Campriano 9 – (Arezzo)

3474065645



MARINI GIUSEPPE

10 Agosto 2018 alle ore 20:30 DEGUSTAZIONE IN TERRAZZA presso la Cantina Marini Giuseppe in collaborazione con Osservatorio MTM Pistoia e Delegazione FISAR Pistoia. Serata dedicata ai vini Marini accompagnati ai piatti della Tradizione Toscana. Gli amici dell’osservatorio MTM di Pistoia, per l’occasione,ci insegneranno a riconoscere ed osservare gli astri. Al termine della serata brinderemo alle stelle cadenti con il nostro Vin Santo del Chianti DOC Riserva.

Via Bartolomeo Sestini, 274, Pistoia (Pistoia)

0573 451162



POGGIO LA LUNA

Tutte le sere dal 2 al 12 agosto (solo su prenotazione) – aperitivo e degustazione sotto le stelle.

Degustazione light dinner

11 Agosto 2018 – dalle 20:00 alle 24:00

STELLE CADENTI IN VIGNA – Con la partecipazione di un astronomo e possibilità di osservazione del cielo con il telescopio.

Strada Provinciale Ragnaie, 58 – Scansano (Grosseto)

335 6594040



LA MALIOSA

Tutti i giorni dal 2 al 12 Agosto dalle 17:00 alle 19:30 presso Podere Santa Francesca (Località II Pastorello, Saturnia).

Visita alla fattoria biodinamica, al recinto dei cavalli da tiro, merenda maermmana abbinata ai prodotti della fattoria: vini naturali, olio extravergine e miele millefiori – Minimo gurppi da 3 persone

Loc. Il pastorello, Saturnia (Grosseto)

tel. +39 327 1860416



TENUTA BACCO A PETROIO

Tutte le sere dal 2 al 12 Agosto – Visite alla cantina con degustazione, pranzi e cene sotto le stelle con menù degustazione. Orari visite: 10:00 – 13:00 e 16:00 – 18:00 / Orari ristorazione 12:30 – 14:30 e 19:30 – 22:30

Visite e degustazioni gratuite.

Via Villa Alessandri, 18 – Petroio di Vinci (Firenze)

0571 509583



TENUTA L’IMPOSTINO

Tutte le sere dal 2 al 12 agosto

Cena all’aperto con menù degustazione

11 agosto dalle 19:30

Degustazione al tramonto, nell’aia della cantina e a seguire cena all’aperto in giardino – alle 23:00 tutte le luci verranno spente per contare insieme le stelle, con sottofondo musicale.

Loc. Impostino – Civitella Marittima (Grosseto)

335 8239990