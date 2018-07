Torna stasera la 'Notte sì, ma di giovedì'

Saldi nei negozi, musei aperti, e musica nel centro storico e animazione per bambini in piazza del Sale.

Grosseto: Altra notte nel centro storico di Grosseto all’insegna dello shopping sfrenato sotto le stelle, per fare affari d’oro con i saldi in corso. Torna infatti domani sera, giovedì 19 luglio, l’appuntamento con la “Notte sì, ma di Giovedì”, l’evento infrasettimanale estivo di Confcommercio e Centro Commerciale Naturale.

Tantissimi i negozi che rimarranno aperti nel dopo cena, dalle 21.00 alle ore 24.00.

Non mancherà la musica da vivo. Il programma prevede, in piazza Martiri d’Istia, l’esibizione dei “Dinosauri”, in via Mazzini, al Pub i 13 Gobbi saranno di scena gli Elektrobank Sixties Groovy Box, ed in piazza del Sale ci sarà l’animazione per bambini.

Completano l’offerta, bar e ristoranti, con le loro proposte gourmet e tipicità del territorio maremmano.

“Siamo felici di come sta andando l’evento, in particolare a livello di afflusso di gente – spiegano gli organizzatori – e ci attendiamo, specie a partire da questa settimana, l’arrivo di numerosi turisti. Uno dei nostri obiettivi principali, infatti, è di rendere la nostra città sempre più vivace ed accogliente anche durante le sere d’estate”.

Inoltre, continuano al Maam, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, gli "Appuntamenti al Museo". Alle ore 18.00 ci sarà la conferenza dell'archeologo Luca Mario Nejrotti (presidente dell'Associazione Cultura e Territorio e direttore di scavo concessionario per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo per il sito de “la Biagiola) dal titolo: "Indagine archeologica sul sito de la Biagiola".

A seguire “Aperitivo al Museo” con degustazione di vino a cura de la Biagiola Winery.

L’iniziativa, inserita nel calendario della “Notte sì, ma di giovedì”, fa parte del programma Notti dell'Archeologia organizzate in collaborazione tra il Comune e la Regione Toscana.

Si ricorda che il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma rimarrà aperto al pubblico in orario straordinario serale, fino alle ore 23.00, con prezzo d’ingresso simbolico di 1 euro.

Ed ecco la lista di alcuni dei negozi che saranno aperti questa sera per “La notte sì, ma di giovedì”:

