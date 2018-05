Sesta edizione del BioBlitz: taglio del nastro a Talamone sabato 19 maggio

Due giornate per l’evento del Museo di storia naturale della Maremma organizzato in partnership con il Parco della Maremma.



Talamone: Sesta edizione del BioBlitz al Parco della Maremma sabato 19 e domenica 20 maggio. L’evento clou del calendario del Museo di storia naturale della Maremma, istituto di Fondazione Grosseto Cultura, prenderà il via sabato alle 18 dal campo base del Camp Village di Talamone, all’interno della riserva naturale grossetana, per terminare alla stessa ora domenica 20 maggio.

Scienziati e appassionati si ritrovano per 24 ore no-stop di ricerche: le varie squadre o i singoli iscritti, in collaborazione con gli esperti, dovranno raccogliere immagini di specie animali e vegetali per poi identificarle. Il BioBlitz, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto e (quest’anno) con l’ente Parco della Maremma, è un modo informale e divertente per registrare forme di vita e condividere competenze, con esperti e semplici cittadini che lavorano fianco a fianco alla raccolta di dati sull’ambiente, all'insegna della citizen science, dando vita a una gara di collaborazione entusiasmante. Tutti possono partecipare all’evento, che è gratuito, scegliendo tra le tante attività in programma: gli iscritti vengono divisi in gruppi coordinati dai professionisti per poi esplorare assieme il parco, raccogliendo più materiale possibile. Una volta tornati al campo base i gruppi identificano le specie trovate.

L’evento fa parte delle giornate della citizen science – la scienza partecipata dai cittadini –, rientra nella Giornata europea dei parchi e nella Notte dei musei 2018 e ha il patrocinio del Comune di Orbetello, del Comune di Grosseto e della Regione Toscana. Per partecipare è necessaria la prenotazione: sono previsti sconti per trascorrere la notte al Camp Village di Talamone. Per iscriversi compilare il modulo sulla pagina www.naturaesocialmapping.it, dove è possibile trovare il programma completo delle iniziative.