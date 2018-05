Inaugurazione della Vasca dei Pesci

Venerdi 18 maggio alle ore 17.00, alla Pineta di Ponente, le bambine e i bambini sono invitati all’inaugurazione della Vasca dei Pesci!

Follonica: La vasca, immersa nella pineta di Ponente della città del Golfo, sarà restituita alla città e ai suoi bambini dopo la ristrutturazione che l’amministrazione comunale ha effettuato.

” Finalmente la vasca dei pesci- dichiara il vicesindaco Pecorini - tornerà ad allietare le visite di grandi e piccini alla Pineta di Ponente. Sono estremamente soddisfatto della nuova veste della vasca e vorrei ringraziare tutti coloro vi hanno lavorato per il risultato ottenuto; si tratta, infatti, di un’opera svolta interamente in economia grazie agli operai del servizio manutenzioni comunale e al prezioso aiuto di una persona che ha aderito al nostro baratto amministrativo.

I lavori svolti alla vasca dimostrano quanto questo strumento possa essere importante per le piccole e grandi manutenzioni cittadine e per avere maggiori risorse umane da investire sul decoro urbano”.

La storica vasca, che tante generazioni di piccoli follonichesi ha incantato, da venerdì sarà nuovamente al centro della curiosità, con i suoi pesci rossi che, dopo un periodo di vacanza, sono tornati nella loro casetta! Si perché i pesci rossi, in questo periodo di lavori, sono stati letteralmente adottati, collocati e nutriti in una vasca, adibita per loro, al capannone comunale, e adesso sono stati riposizionati nuovamente al parco, per allietare i bambini che si divertiranno a vederli sguazzare!

“L’inaugurazione della vasca dei pesci può sembrare una piccola cosa, - afferma il sindaco Andrea Benini - ma, è anche nelle piccole cose che si trovano risposte alle necessità e alle richieste dei nostri cittadini. La vasca dei pesci della pineta di ponente è un piccolo pezzo della storia della nostra città; tutti i follonichesi hanno almeno un ricordo legato a quella vasca e credo che quindi tutti saranno contenti di vederla tornare a splendere.

Stiamo investendo molto sulla Pineta di Ponente e sulle pinete della città: “Da est a Ovest” è il progetto di sorveglianza attiva della pineta che è partito lo scorso anno e che sta dando ottimi risultati, domani inaugureremo la Vasca dei Pesci e, soprattutto, stiamo lavorando al miglioramento dell’illuminazione pubblica e al grande progetto di rigenerazione della pineta che costruiremo e condivideremo passo dopo passo con la città”.



E per festeggiare, l’amministrazione ha organizzato una merenda per tutti i bambini! Non mancate!