RAI 3 cerca storie d’amore nate fra over 60 a Massa Marittima

Per partecipare è necessario segnalare i protagonisti e i loro racconti prima possibile, entro una settimana

Massa Marittima: Rai 3 cerca storie di innamorati massetani over 60 per raccontarle nel programma televisivo “Non ho l’età”. Si tratta di un contenitore che spazia in tutta Italia fra le storie delle persone che trovano l’amore in terza età.

Gli autori della trasmissione si sono rivolti all’Amministrazione comunale perché sarebbero interessati a girare a Massa Marittima, ma servono storie da raccontare..

La troupe al momento si trova in Toscana ed è alla ricerca di protagonisti in tempi molto stretti. Nell’arco di una settimana dieci giorni chiunque abbia un’esperienza di amore in età matura da raccontare può rivolgersi all’indirizzo

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., al numero di telefono 0566-906248 o ai seguenti recapiti: tel. 06 69407346 , mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o scrivere sulla pagina facebook “Non ho l’età”. A questo link sono visibili le puntate della prima stagione del programma: https://www.raiplay.it/programmi/nonholeta/?block=puntate .