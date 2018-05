L'ampliamento della zona a traffico limitato interesserÃ  il centro di Castiglione della Pescaia

L'ampliamento della zona a traffico limitato interesserà il centro di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: La sicurezza stradale è un punto cardine di #CastiglioneSicura, il progetto presentato dall’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, che contiene l’ampliamento della zona a traffico limitato nelle aree centrali di Castiglione della Pescaia, il potenziamento della videosorveglianza, sia nel centro della cittadina costiera, ma anche in periferia e nelle frazioni, novità per il servizio antincendio e il progetto estate sicura.

Venerdì 18 maggio il sindaco Giancarlo Farnetani farà conoscere, durante un’assemblea pubblica chi si terrà alle ore 21:00 all’interno della sala consiliare di via Cesare Battisti, tutte le novità riguardanti l’ampliamento della zona a traffico limitato.



«Con l’estensione della ZTL nell’area centrale del capoluogo – anticipa il primo cittadino – cambieranno le abitudini dei residenti e dei turisti che frequentano Castiglione della Pescia. La prova sperimentale si terrà nella settimana che va dal 26 maggio al 3 giugno ed entrerà in vigore a partire dal 29 giugno protraendosi fino al 2 di settembre».



«Dalle 20:30 fino alle 0:30, provenendo da Marina di Grosseto – spiega Farnetani - arrivati al termine di ponte Giorgini, se si vorrà raggiungere Follonica sarà obbligatorio svoltare a destra e percorrere la panoramica. Stessa soluzione arrivando allo svincolo nord nei pressi dei campi da tennis e si desidera arrivare alle Paduline o proseguire per Grosseto».



«Rimane immutata la possibilità di potersi servire durante l’orario della ZTL dei due parcheggi centrali di piazza Garibaldi e piazza Pascoli – precisa il sindaco - ma se l’automobilista non troverà posto, dovrà tornare verso piazza Ponte Giorgini, svoltando a sinistra da via Colombo e avrà disponibili altre aree destinate alla sosta che si estendono fino alle immediate vicinanze dell’impianto di depurazione ed anche quelle della sede comunale, tutte servite da un continuo servizio di bus navetta. Stesse opportunità di servirsi dei mezzi pubblici per gli automobilisti provenienti da Follonica, che potranno avvalersene dopo aver parcheggiato nei nuovi spazi realizzati vicino alla strada».



«La zona a traffico limitato – spiega Farnetani – dove si potrà passeggiare tranquillamente nelle ore serali, sarà estesa dall’intersezione del palazzo dove attualmente ha sede l’agenzia del Monte dei Paschi di Siena, proseguirà in piazza Dante Alighieri, piazza Orsino Orsini, via Vittorio Veneto, all’altezza dell’ex palazzo comunale e termina in via del Mare».



«A chi abita nelle zone a traffico limitato – conclude il sindaco Giancarlo Farnetani – sarà consentito accedere con le auto e in questi giorni stanno terminando i lavori di installazione della segnaletica necessaria per informare gli automobilisti».



La strada di scorrimento durante le ore serali diventa la panoramica, dove saranno dirottati tutti i servizi pubblici di collegamento ed anche il trasporto pubblico locale, che vedrà il raddoppio delle linee locali, per agevolare gli spostamenti di chi sceglie la vacanza nei campeggi e nelle ore serali vorrà raggiungere il centro del paese.



La Giunta municipale a breve approverà un progetto che prevede la realizzazione di uno slargo nei pressi dell’incrocio fra via Ansedonia e via Sardegna, che obbligherà gli automobilisti provenienti da Marina di Grosseto a rallentare. Questa opera pubblica sarà immediatamente appaltata ed entro la fine di giugno sarà operativa.



Intanto stanno avendo il giusto successo gli attraversamenti rialzati, recentemente realizzati, in via Ansedonia, a Riva del Sole, e nei pressi dell’ingresso di Val delle Cannucce e gli altri due in via Orsa Maggiore, dove è stata riservata anche una parte della carreggiata ad un pedonale di collegamento che parte dall’area camper e si ricongiunge a piazza Ponte Giorgini.