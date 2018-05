Guardia medica: nuovi orari e metodi per accedere al servizio

Una riorganizzazione fatta per garantire più sicurezza ai medici che lavorano nelle ore notturne

Dal primo maggio 2018 nel territorio della Asl Toscana sud est il servizio di guardia medica ha una nuova organizzazione, nuovi orari e sistemi di accesso a seguito degli accordi sottoscritti dalle sigle sindacali e dei medici e la ASL.

Il presidio assistenziale è funzionante negli ambulatori del territorio nelle fasce orarie 20 – 22 nel feriale, e 10 – 12, 20 – 22 nel prefestivo e festivo. In questi orari il medico di guardia effettua le visite, predispone prescrizioni mediche e risponde alle telefonate inoltrate dal centralino. Nelle restanti ore il servizio continuerà a essere garantito ma solamente a seguito di una telefonata al numero 0564 450053.

Una piccola misura precauzionale che da una parte garantisce il mantenimento della “Continuità assistenziale” e, dall'altra, aumenta la sicurezza degli operatori sanitari.

Nelle Colline dell’Albegna come in tutta la provincia, dunque, dalle 22 e per tutta la notte per contattare il medico in turno di guardia sarà necessaria una telefonata che preannunci le propria necessità.

I sindaci di

Capalbio

Isola del Giglio

Magliano in Toscana

Manciano

Monte Argentario

Orbetello

Pitigliano

Sorano