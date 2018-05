L'attenzione nell'uso dei social per i dipendenti pubblici: il video del Direttore Sanitario

L'Asl Toscana sud est, come qualsiasi Azienda Pubblica, ha tra i propri pilastri la trasparenza e il rispetto delle regole.



Grosseto: L'Azienda USL Toscana sud est ha scelto di comunicare con i propri dipendenti attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la pagina Facebook che è un'interfaccia fondamentale tra l'Azienda, i suoi dipendenti ed i cittadini.



Il video, così come la circolare interna, ha voluto richiamare l'attenzione ad un uso appropriato dei social, delle immagini e delle informazioni nei luoghi di lavoro. Il dipendente pubblico è tenuto al rispetto, oltre che dei valori richiamati dalla Costituzione, delle norme relative alla Privacy e al Codice di comportamento che non possono essere eluse. Questa attenzione è importante, tanto più in un momento sociale così delicato, per difendere l'orgoglio della professione e per rassicurare i cittadini del rigore con il quale giornalmente viene portato avanti il lavoro nelle strutture sanitarie.