'Follos 2018', è la 19esima edizione della kermesse storica

Follonica: La kermesse storica “Follos” giunge alla sua 19esima edizione; sabato 12 e domenica 13 maggio Follonica rivive la visita del granduca Leopoldo II avvenuta in occasione della inaugurazione della chiesa della ghisa, tra costumi d’epoca, carrozze, corteo storico e giochi.

L’ associazione “Follos 1838”, in collaborazione con il Laboratorio dello spettacolo e con il patrocinio del Comune di Follonica organizza per sabato 12 e domenica 13 maggio la 19esima edizione di Follos, la rassegna in costume ottocentesco che rievoca la visita del granduca a Follonica



Si comincia sabato 12 maggio alle ore 16.30 al Museo Magma, dove sarà rappresentata una “Visita del Granduca”: nei vari ambienti del museo sarà ripercorsa la storia di Follonica e delle Fonderie attraverso “quadri” animati con i figuranti in abiti ottocenteschi che racconteranno storie di quell’epoca.



Per partecipare allo spettacolo è necessario prenotare (tel. 0566.59027).



Domenica 13 maggio alle 11.30 verrà celebrata la messa solenne nella chiesa di San Leopoldo alla presenza delle autorità locali e della famiglia granducale.

Alle 16.30 partirà il corteo storico per le vie del centro cittadino, che per l’occasione saranno addobbate con i colori biancorossi del granducato di Toscana; quindi, al rientro del corteo, intorno alle 17.30 nel piazzale dell’Ilva, di fronte all’ingresso della chiesa di San Leopoldo si sfideranno gli otto “territori” cittadini, come venivano chiamati nell’ottocento i rioni, nella gara di tiro alla fune, il Palio della bandiera e dei territori.



Intanto, durante tutta la domenica, nello spazio retrostante il cancellone dell’Ilva, sarà allestito un mercatino di arti e mestieri dell’ ottocento.



Nel perseguire quegli scopi sociali che Follos ogni anno si prefigge, quest’anno parteciperanno al mercatino anche alcuni ragazzi migranti del progetto Growing Together: li vedremo all’opera lavorare il cuoio e la maglia secondo le loro tradizioni artigianali.