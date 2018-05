4° Congresso Provinciale Ugl Chimici

La relazione Congressuale del Segretario uscente Carlo Banti.



Grosseto: Si sono svolti, nei giorni scorsi i lavori del 4° Congresso Provinciale della UGL Chimici di Grosseto.

In una affollatissima assemblea congressuale, alla presenza del componente la Segreteria Nazionale UGL Chimici, Marco Fabrizio e del Segretario Regionale della Toscana Fabio Partini e dei numerosi Dirigenti Provinciali del sindacato ed ospiti, Carlo Banti Segretario uscente è stato rieletto all'unanimità Segretario Provinciale della Ugl Chimici di Grosseto.

Alla fine dei lavori congressuali, Banti ha dichiarato : “Essere rieletto alla unanimità, alla guida della Federazione UGL Chimici di Grosseto dopo quasi 10 anni di Segreteria, non può altro che onorarmi per la fiducia che tutti hanno riposto in me; sento una grande responsabilità e sono onorato della fiducia accordatami ancora.

Sicuramente occorrerà migliorarci, ma i risultati raggiunti in questi anni in termini di adesioni e consensi nei luoghi di lavoro, hanno fatto si che la UGL Chimici primeggiasse in ogni fabbrica del nostro territorio.



Fra le priorità assolute dovremo mantenere al centro dell'attività sindacale i rapporti continui e diretti con i lavoratori ed esercitare una funzione di controllo attenta in primis ai problemi di sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro, facendo si che le società datrici di lavoro rispettino appieno tutte le normative vigenti, considerato che dai dati, la nostra provincia è una fra le più a rischio del paese per ciò che riguarda queste tematiche.



In ogni realtà chimica del territorio, abbiamo rappresentanti “RSU” ed “RLS” ed ormai da anni, in alcune delle più importanti, siamo il primo sindacato.

Inoltre la Federazione Chimici (interna alla Ugl ), è la più grande della Toscana e al prossimo congresso della Unione Territoriale del Lavoro di Grosseto, saremo presenti con ben 14 delegati, quale prima Federazione della regione.



Ringrazio inoltre i miei più stretti collaboratori ed i lavoratori per l’impegno profuso e per la grande costanza dimostrata nell’aver contribuito in anni di grande incertezza ai successi della Ugl Chimici nell'interesse dei lavoratori.



Credo nella mia squadra; il Direttivo Provinciale che ho formato, con molti collaboratori giovanissimi, ma già esperti, è formata da alcune persone “specializzate” nei vari settori del lavoro, ai quali affiderò alcuni dipartimenti dell'organizzazione.



Sono sicuro che tutti i componenti del Consiglio Provinciale si adopereranno in modo responsabile come è stato fatto fino ad oggi per la tutela e nell'interesse di tutti i lavoratori del comparto chimico della provincia..



I venti della crisi purtroppo soffiano ancora in maniera insistente nel nostro territorio scoraggiando aziende e tanti lavoratori, speriamo che a breve inizi una inversione di tendenza che ci porti ad una ricrescita che aspettiamo ormai da molti anni.”