Visita e fotografa la Pitigliano 'UnderGround' sabato 12 maggio

I partecipanti si sfideranno in un contest fotografico

Pitigliano: Sabato 12 maggio, una giornata dedicata agli amanti della Pitigliano sotterranea: visita guidata alle antiche cantine monumentali del centro storico, degustazioni enogastronomiche e per gli amanti della fotografia un contest fotografico.

Nelle settimane successive la foto vincitrice diventerà la cartolina del #Settembredivino2018.

La visita guidata alla “Pitigliano UnderGround”, organizzata dall’associazione Cantine del Tufo di Pitigliano con il patrocinio del Comune, sarà l’occasione per scoprire i luoghi più segreti e ricchi di fascino del centro abitato di Pitigliano. In ogni cantina sarà possibile degustare le eccellenze enogastronomiche locali, con i prodotti tipici abbinati ai vini. E fare qualche scatto fotografico per il contest. L’evento è aperto a tutti, semplici esploratori, amanti del buon cibo e fotografi amatoriali o professionisti.

“E’ la seconda edizione di Pitigliano UnderGround – spiega Nicola Tisi, presidente di Cantine del Tufo – un’esperienza che siamo felici di ripetere dopo il successo del primo anno. La particolarità di questo evento è che apre le porte di cantine di solito non sono visitabili. Questo consente agli amanti della fotografia di cogliere, con i loro scatti, particolari insoliti. Un’occasione speciale per scoprire il volto nascosto di Pitigliano. Il tutto è impreziosito da una panoramica completa sull’offerta enogastronomica di qualità, che è in grado di esprimere questo territorio. Ringrazio il nuovo consiglio direttivo di Cantine del Tufo che ha lavorato con impegno all’organizzazione dell’evento.”

Il programma prevede: alle ore 10 ritrovo dei partecipanti all’ufficio IAT di Pitigliano, in piazza Garibaldi; alle 10 e 30 “Il vino, le fave e il pecorino”, visita alla Cantina del Noce, degustazione di formaggi del caseificio di Sorano e del caseificio Riservo abbinati ai vini delle aziende La Roccaccia e Villa Corano. A seguire visita alle cantine delle Fabbrerie.

Alle 12 e 30 la tradizionale merenda Toscana, visita alla cantina di Pitigliano, degustazione di salumi locali e vini delle aziende Sassotondo, Tommasi e Cantina cooperativa di Pitigliano. A seguire visita all’antico frantoio Pelliccetti.

Alle 16 “I dolci della tradizione”, visita alla cantina Narcisi&Bussi, degustazione di dolci tipici e vin santo della cantina cooperativa di Pitigliano.

Costo della giornata 20 euro. Ai soci delle Cantine del Tufo sarà applicato uno sconto di 5 euro.

Per info e prenotazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , 3273583559.