Roccastrada: domande aperte fino al 4 giugno per il “Pacchetto Scuola”

Contributi per libri, materiale didattico e servizi scolastici. Introdotto principio della compensazione.



Roccastrada: Il Comune di Roccastrada conferma e rinnova il sostegno alla formazione e al diritto allo studio attraverso le risorse stanziate dalla Regione Toscana con il “Pacchetto Scuola” anche per l’anno scolastico 2018-2019, finalizzate all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e accesso ai servizi scolastici.

Le domande possono essere presentate fino al 4 giugno e il bando è rivolto a studenti residenti in Toscana iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, paritaria privata o degli enti locali, con Isee familiare non superiore a 15.748,78 euro. Rispetto agli anni scorsi, è stato introdotto, per la prima volta, il principio della compensazione, attraverso il quale l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di trattenere l’erogazione del contributo come recupero di eventuali debiti relativi al pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastici da parte di componenti del nucleo familiare richiedente, anche riferiti ad anni scolastici pregressi.



“Il Pacchetto Scuola messo a disposizione degli utenti interessati attraverso risorse regionali - afferma Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada - conferma l’attenzione del Comune verso la formazione dei nostri ragazzi e verso le fasce più deboli della popolazione. A questo si uniscono altre iniziative che puntano, da sempre, a garantire un’istruzione di qualità per i nostri cittadini più piccoli, con il tempo pieno alla scuola primaria e i servizi a domanda individuale, come asilo nido, mensa e trasporto scolastico, con un’offerta capillare che raggiunge tutto il nostro ampio territorio comunale. Da quest’anno, attraverso il principio della compensazione, potremo anche recuperare eventuali debiti pendenti su chi non ha ancora pagato e su chi ha ‘fatto il furbo’ e non ha diritto alle agevolazioni”.



Informazioni. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Roccastrada, www.comune.roccastrada.gr.it. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche l’Ufficio socio-educativo, al numero 0564-561244 oppure all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .