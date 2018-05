Anche la Federcuochi Grosseto all'incontro con Papa Francesco

Grosseto: Un giorno che rimarrà impresso nella storia dei cuochi toscani quello che li ha visti protagonisti di una giornata ricca di emozioni straordinarie.

Il grande dono di un incontro unico realizzato, dopo una lunga attesa, il 2 maggio durante la consueta udienza del mercoledì.



Cinquanta cuochi provenienti da tutta la Toscana si sono riuniti in Piazza San Pietro carichi di fede ed emozioni indossando la loro divisa e portando a Roma la fierezza dell’appartenenza alla Federazione Italiana Cuochi.



Con grande slancio gli associati toscani hanno aderito all’iniziativa promossa dal Presidente Regionale dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi; presenti membri delle Associazioni Cuochi di Alta Etruria, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Siena e Valdarno. Non mancava neppure la delegazione di Grosseto rappresentata dal suo presidente Paolo Santi, dal segretario Michele Cocola e dalle Lady Chef Mara Pistolesi e Liliana Marrini.



Il gruppo dei cuochi toscani, dopo aver preso parte all’udienza, ha potuto godere di un momento tanto inatteso quanto gradito ovvero incontrare personalmente il Papa nella scalinata di San Pietro e con lui poter scattare alcune foto e scambiare qualche battuta.



Nell’emozione generale del fuori programma il Santo Padre ha dispensato sorrisi e parole accogliendo con gioia il piccolo cestino, contenente pasta e formaggio, offerto dal Presidente Lodovichi a nome dei Cuochi Toscani con il quale ha voluto simboleggiare una donazione di pasta fatta alla Santa Sede nei giorni scorsi da destinare ad opere pie. Papa Francesco ha dimostrato grande interesse anche nell’incontrare Gian Carlo Cliceri, Referente Regionale per la Toscana del Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi e Presidente dell’Associazione Cuochi Valdarno, da sempre in prima linea nel sostegno del prossimo e reduce da numerosi campi in cui lui ed altri associati hanno prestato servizio anche in occasioni dei fenomeni sismici che hanno toccato il centro Italia.



La giornata si è conclusa con una gradevolissima visita guidata ai Giardini Vaticani che ha permesso agli chef toscani di apprezzare un panorama mozzafiato immersi nella bellezza di una natura primaverile dai colori vivaci scaldati da un pallido sole che fortunatamente ha graziato la permanenza del gruppo in Santa Sede.



L’onda lunga dell’emozione accompagnerà i cuochi toscani per molto tempo e diventerà parte della loro storia e di quella dell’Unione legandosi indissolubilmente a questo Papa tanto umano e per questo così facile da amare.