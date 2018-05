Roccastrada: bando per i contributi a integrazione dei canoni di locazione

Domande aperte fino all’11 giugno. Informazioni e moduli presso il Comune

Roccastrada: Il Comune di Roccastrada ha pubblicato nei giorni scorsi il bando per accedere ai contributi a integrazione dei canoni di locazione, con il sostegno di risorse stanziate dalla Regione Toscana.

Il bando è aperto fino a lunedì 11 giugno e la domanda può essere presentata da cittadini residenti sul territorio roccastradino e in possesso dei requisiti previsti per accedere a contributi destinati a integrare canoni di locazione riferiti al 2018.

La presentazione della domanda. La domanda dovrà essere integrata con modelli ISE (Indicatore della situazione economica) e ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) rilasciati nell’anno 2018 e altra documentazione prevista dal bando, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Regione Toscana.

I soggetti in possesso dei requisiti minimi saranno collocati in un’apposita graduatoria e divisi in due fasce, A e B, sulla base dei diversi livelli di reddito e del canone annuo di locazione. Le domande presentate saranno, poi, esaminate attraverso una rilevazione incrociata dei dati al fine di garantire un controllo rispondente ai parametri stabiliti dal bando. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre l’erogazione dei contributi a compensazione degli eventuali debiti pendenti nei confronti dell’ente da parte di componenti del nucleo familiare del richiedente, anche riferiti ad anni precedenti.

“Il Comune di Roccastrada - afferma il sindaco, Francesco Limatola - conferma anche quest’anno attenzione alle fasce deboli della popolazione attraverso lo stanziamento di risorse regionali che permetteranno di erogare contributi a integrazione dei canoni di locazione. Un’iniziativa che va ad affiancare altre iniziative a sostegno dei cittadini che incontrano difficoltà socio-economiche, puntando a garantire parità di accesso a tutti servizi e le opportunità che possiamo mettere a disposizione della nostra comunità”.

Informazioni. Le domande per accedere ai contributi integrativi dei canoni di locazione devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Roccastrada e scaricabili anche dal sito istituzionale, www.comune.roccastrada.gr.it, nella sezione ‘Servizi al cittadino - Politiche Sociali’, dove è possibile consultare anche il il bando. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare lo Sportello socio-educativo del Comune di Roccastrada, aperto ogni martedì, dalle ore 15 alle ore 17.30, e ogni giovedì, dalle ore 10 alle ore 12.30. Per informazioni, è possibile contattare lo Sportello socio-educativo anche al numero 0564-561244.