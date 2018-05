Domeniche di primavera fuori porta con Confguide Grosseto

Domenica 6 Maggio visita di Scansano.



Grosseto: Proseguono le Domeniche di Primavera Fuori Porta con ConfGuide Confcommercio Grosseto: domenica 6 maggio sarà la volta di Scansano. Alto 500 mt sul livello del mare, il paese è noto per aver dato la denominazione al Morellino, DOCG di grande pregio.

Per i maremmani Scansano è sinonimo di estatatura, la migrazione stagionale che per secoli è stata praticata per salvarsi dalle infezioni malariche. Il territorio fu abitato fino dall’epoca etrusca, mentre le prime notizie relative al centro medioevale è del X sec.; il castello di Scansano fu conteso tra i Conti Aldobrandeschi ed i Tolomei di Siena, fu poi ereditato dagli Sforza di Santa Fiora ed entrò a far parte del Granducato di Toscana nel 1615. La visita si articolerà attraverso il "Dentro", cioè il centro storico racchiuso nell’antica cinta muraria a cui si accede attraverso la doppia porta; lì sarà possibile distinguere gli edifici risalenti al periodo dell'estatatura e quelli medioevali, come la corte del castello aldobrandesco, la Chiesa di San Giovanni Battista, il Palazzo Pretorio, che ospita al suo interno il Museo Archeologico di Scansano ed il Museo della Vite e del Vino.

Un percorso fra i piani più alti ed i sotterranei del palazzo medievale permetterà di ammirare reperti provenienti dal centro etrusco del Ghiaccioforte e dalle varie ville romane sparse nel territorio.

La visita si concluderà con una degustazione gratuita di vini presso l'Enoteca Scansanese. La prenotazione è obbligatoria telefonando alla Guida Anna Dottori - tel. 3289045690 od alla Confcommercio – tel. O564 470111; il prezzo della visita è 7 euro ed il prezzo del biglietto d’ingresso al museo è 3 euro. L’appuntamento con la Guida è alle ore 15 davanti al Municipio.

