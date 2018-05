A Roccastrada un convegno su bullismo e cyberbullismo a scuola

Promosso dall’Istituto comprensivo per questo pomeriggio dalle ore 16:30 al Centro civico.



Roccastrada: Bullismo e cyberbullismo a scuola. Se ne parlerà mercoledì 2 maggio, dalle ore 16.30, al Centro Civico di Roccastrada nel primo convegno sul tema promosso dall'Istituto comprensivo di Roccastrada "Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana" con il patrocinio del Comune. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Lara Pucci, psicologa, Edoardo Cerofolini, pedagogista Coni, e Leonardo Befi, avvocato del Foro di Grosseto.

Il convegno fa parte del progetto "Generazioni Connesse" - cofinanziato dal Miur e dalla Comunità europea e a cui partecipa anche l’Istituto roccastradino - che prevede attività informative e formative rivolte a docenti, studenti e genitori per sensibilizzare e far conoscere i fenomeni connessi al bullismo e al cyberbullismo. Al termine dell'evento sarà offerto un rinfresco per continuare le riflessioni sulle tematiche al centro dell’incontro.