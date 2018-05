Ribolla ricorda la tragedia mineraria del 1954 con 'La miniera a memoria'

Iniziative dal 4 al 28 maggio fra memoria storica e cultura, nel 64° anniversario dell’esplosione.



Roccastrada: Memoria storica e sociale e cultura tornano a unirsi a Ribolla, nel ricordo del 64esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 costata la vita a 43 minatori. Gli appuntamenti con il cartellone ‘La miniera a memoria’ si apriranno venerdì 4 maggio e andranno avanti fino a lunedì 28 maggio, promossi dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi e numerose associazioni locali.

Il ricordo della tragedia a 64 anni di distanza. Le 43 vittime che persero la vita nell’esplosione del 4 maggio 1954 nella miniera di gas grisou di Ribolla saranno ricordate venerdì 4 maggio con un’intera giornata di celebrazioni che si aprirà alle ore 9.30 con la Santa Messa nella Chiesa dei Santi Barbara e Paolo apostolo. Alle ore 10.30 sarà deposta la corona al Monumento al minatore, alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola; del presidente del Consiglio regionale della Regione Toscana, Eugenio Giani; del Vescovo di Grosseto, Monsignor Rodolfo Cetoloni; del responsabile Cgil nazionale per la legalità, Luciano Silvestri e di altre autorità. Seguirà un omaggio in ottava rima per il 4 maggio a cura dell’Associazione Sergio Lampis, accompagnato da musica popolare e tradizionale. Alle ore 11.30 le celebrazioni si sposteranno al Pozzo Camorra e al Monumento ai Minatori, per la deposizione delle corone, prima del pranzo sociale presso gli impianti sportivi, organizzato da Cgil e Auser. La giornata di commemorazione riprenderà alle ore 16.45 alla Porta del Parco, con la presentazione dello studio per la realizzazione di un plastico del Pozzo 3 di Ribolla, a cura di Andrea Luschi, e alle ore 17, ancora alla Porta del Parco, sarà presentato il romanzo Notturno Italiano di Lino Pasquale Bonelli pubblicato on line dal collettivo Bianciardi 2022, a cura di Luca Bonelli e Adolfo Turbanti, con lettura di brani legati alla strage di Ribolla del 1954 e una mostra di documenti originali, suggestioni per una ricostruzione del clima storico-culturale della provincia grossetana anni 1960-1970.



Gli appuntamenti con ‘La miniera a memoria’ torneranno domenica 6 maggio alle ore 8 con la Corsa podistica trofeo La Miniera a Memoria, percorso di 10 Km inserito nel circuito “Corri nella Maremma”, mentre alle ore 9.30 sarà la volta della Passeggiata amatoriale di 4 Km con il cane, terza edizione della Walking Dog con guida narrativa, a cura della Porta del Parco. Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino al 28 maggio con presentazioni di libri, spettacoli teatrali, escursioni e passeggiate culturali e narrative nei luoghi minerari, appuntamenti sportivi, tradizioni e canti popolari.



“Ricordare quanto avvenne a Ribolla il 4 maggio 1954 e le 43 vittime - afferma Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada - non è solo una semplice commemorazione, ma anche un modo per non dimenticare la storia del nostro territorio e i suoi valori sociali e di comunità. 64 anni fa abbiamo vissuto una delle pagine più drammatiche e ogni anno, grazie al cartellone ‘La miniera a memoria’ teniamo accesi i riflettori sul nostro passato ma anche sul nostro futuro affrontando temi attuali e importanti, come quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ricordo passerà anche da tante iniziative culturali e sociali, per le quali ringrazio tutti coloro che ogni anno collaborano con l’amministrazione comunale”.



“Come ogni anno - aggiunge Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura di Roccastrada - ‘La miniera a memoria’ ricorderà il 4 maggio e proporrà numerosi eventi collaterali resi possibili dalla preziosa collaborazione con le nostre associazioni, che ringrazio ancora una volta per la sensibilità e per l’attenzione alla memoria della nostra identità territoriale guardando anche alla crescita sociale e culturale della comunità e del territorio”.



Informazioni. Per ulteriori informazioni sul cartellone “La miniera a memoria” è possibile contattare il Comune di Roccastrada al numero 0564-561229 oppure la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564-578033.