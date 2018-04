Abbadia San Salvatore in campo contro le discriminazioni

Sabato 28 e sabato 5 maggio il corso di formazione dedicato al tema dell’inclusione delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) negli ambienti della scuola, di cura e di lavoro. Al via il primo progetto promosso dalle Pari Opportunità del Comune e finanziato dalle Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

collaborazione con Movimento Pansessuale - Arcigay Siena e finanziato dalla Regione Toscana attraverso il coordinamento regionale della Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (RE.A.DY.). Il progetto è dedicato al tema dell’inclusione delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) negli ambienti della scuola, di cura e di lavoro.

Il primo incontro in programma il 28 aprile presso l’Aula Magna “I.S.S.A Avogadro” (Via Case Nuove 27) è rivolto a dirigenti, docenti e operatori del mondo della scuola e verterà su Identità sessuale - omo/lesbo/bi/trans fobia - bullismo/cyberbullismo per combattere la discriminazione in ambito scolastico. Il secondo incontro in programma il 5 maggio presso la Videoteca Comunale della Biblioteca Comunale (Via Mentana 16) nella mattinata è rivolto ai dipendenti e volontari di Enti e Associazioni del mondo sanitario e tratterà il tema dell’omosessualità e transessualità nella relazione con i pazienti LGBT* che hanno bisogno di sostengo psicologico o di cure, mentre nel pomeriggio è rivolto a a dipendenti o collaboratori di organizzazioni del mondo del lavoro e ruoterà intorno al tema del diversity management. La formazione è a cura di Federica Paragona, Psicologia -Psicoterapeuta, Formatrice, Alessandra Antinori, esperta di tematiche LGBT+ e Claudia Piccini, formatrice.