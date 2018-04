'Eroica' e 'Paganico in 3T': 4 giorni dedicati allo sport e allo stare insieme

Dal 28 aprile al 1° maggio, saranno 4 giorni dedicati allo sport e allo stare insieme. Il comune di Civitella Paganico anche quest’anno ospita la seconda edizione di Eroica per under 23, prova internazionale di ciclismo che si svolgerà in tre tappe nelle province di Grosseto, Arezzo e Siena.

Paganico: La prima tappa - sabato 28 aprile - sarà proprio quella in provincia di Grosseto con partenza alle ore 12.00 da Paganico, in piazza della Vittoria, e arrivo previsto per le 15.40 al Municipio di Cinigiano, in via Roma. Il percorso attraverserà i comuni di Civitella Paganico, Roccastrada, Campagnatico e Cinigiano per un totale di 146 chilometri. Per info e dettagli sulla tappa: www.eroicaunder23.it

«L’appuntamento con l’Eroica - commenta il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi - si inserisce all’interno di un cartellone unico di eventi dal titolo “Paganico in.. 3T” che vede la collaborazione tra Proloco di Paganico e Comune: una serie di iniziative all’insegna di turismo, territorio e tanto sport che hanno lo scopo di promuovere il territorio nei suoi aspetti più rilevanti. L'elemento prevalente - continua il Sindaco - sarà la bicicletta con la VII edizione della “Centochilometri della Granocchia” il giorno del Primo Maggio». La corsa cicloturista per tutti gli amanti delle due ruote è organizzata dall’associazione Valdombrone in collaborazione con la Proloco di Paganico. La partenza alla francese è prevista dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso via dei Mandorli a Paganico. Per info e dettagli del percorso: www.valdombrone.com

«Siamo convinti - continua Alessandra Biondi - che sia questo il lavoro che l’amministrazione deve fare con le associazioni locali: creare eventi e manifestazioni sportive per richiamare appassionati e incrementare le presenze nelle nostre attività ricettive. Per noi è molto importante ospitare per il secondo anno consecutivo la celebre corsa dell’Eroica, che vede la partecipazione di 24 squadre provenienti da varie del mondo tra cui Russia, Svizzera, Gran Bretagna, Austria, Repubblica Ceca, Monaco e Francia. L’obiettivo è quello di creare un circuito permanente dell’Eroica che possa inserirsi in un contesto più ampio. Obiettivo a cui dobbiamo lavorare tutti insieme, comuni, associazioni e attività».

«Il nostro territorio con le sue dolci colline e il suo magnifico paesaggio si presta naturalmente ad accogliere vari tipi di sport, come il ciclismo, il trekking o le attività sportive legate al fiume, dalla canoa al rafting. Posso dire che la nostra amministrazione - aggiunge il Sindaco - si è mostrata sensibile a tutte queste opportunità, basti pensare al recente evento ViviFiume Ombrone, che ha avuto un grande numero adesioni, o al lavoro che abbiamo avviato con le associazioni “Civitella Bike & Trekking ” e “Valdombrone” per censire le strade bianche. La volontà è quella di proseguire su questa strada e promuovere il nostro Comune come destinazione per il turismo sportivo».

«Questo weekend con il ponte del Primo Maggio - conclude Alessandra Biondi - sarà denso di appuntamenti: oltre all’Eroica e alla Centochilometri della Granocchia ci saranno camminate e percorsi in bici per grandi e piccini, musica e canti popolari con “I briganti di Maremma” e si potrà mangiare al Parco comunale di Paganico. Ci auguriamo di offrire a tutti dei giorni piacevoli a contatto con lo sport e la bellezza del nostro territorio».

2° Edizione “Toscana Terra di Ciclismo – Eroica”

Le tappe:

27/4 - operazioni preliminari: dalle ore 15.00 alle 16.45 a Buonconvento (SI) - Casa del Popolo, piazza Gramsci 5, presentazione delle squadre in piazza Gramsci

28/4 - prima tappa: Paganico (Civitella Paganico) (GR)- Cinigiano (GR) Km 146, partenza ore 12.00

30/4 - seconda tappa: Radicofani (SI) - Abbadia S. Salvatore (Vetta Monte Amiata) (SI) Km 156, partenza ore 12.00

1/5 - terza tappa: Marciano della Chiana (AR) - Buonconvento (SI) Km 163, partenza ore 11.30

“Paganico in… 3T” – PROGRAMMA

Sabato 28 aprile 2018

Gara a tappe TOSCANA TERRA DI CICLISMO. EROICA, INTERNAZIONALE U23. 1° Tappa Paganico - Cinigiano

ore 10:30 - Paganico - Piazza della Vittoria - Ritrovo e partenza delle squadre Partenza ufficiosa: ore11,55 – inizio trasferimento di Km 1 al Km 0 in Località Paganico, SP del Cipressino, Centro Sportivo

Arrivo: Cinigiano - Municipio, Via Roma - ore 15,40 circa

Domenica 29 aprile 2018

“MUOVIAMOCI INSIEME”, Camminata lunga, Camminata corta, Senese out training, percorsi in bici per piccoli e grandi.

Punti ristoro sui percorsi a base di prodotti tipici locali, in collaborazione con il Rione Porta Senese. Ore 9:30 P.zza della Vittoria - Paganico - Ritrovo e partenza per i percorsi Ore 12:30 Aperitivo e Pranzo presso il Parco Comunale

Lunedì 30 aprile 2018

“LA BACCELLATA: LA TRADIZIONE DEI CANTI POPOLARI DEL PRIMO MAGGIO”, in collaborazione con il Rione Centro.

Ore 20:00 Cena presso il Parco Comunale

Ore 21:00 Musica e canti popolari con “I briganti di maremma”

Martedì 1 maggio 2018

VII edizione della “CENTOCHILOMETRI DELLA GRANOCCHIA”

Partenza alla francese dalle ore 7:00 alle ore 9:00 presso Via dei Mandrioli

Dalle ore 12:30: Pranzo presso il Parco Comunale

Maggiori informazioni e dettaglio dei percorsi e dei servizi: www.valdombrone.com

Informazioni: www.prolocopaganico.it