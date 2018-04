A gara il servizio di guardiana alla darsena Arturo

Monte Argentario: L’amministrazione comunale di Monte Argentario ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di guardianìa e assistenza all’ormeggio presso lo specchio acqueo della darsena Arturo in concessione al Comune per il periodo 15/5/2018- 15/10/2018. La gara si svolgerà interamente in modalità telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana). Quindi, per partecipare, è necessario iscriversi nell’elenco dei fornitori START.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni, festivi inclusi, dal 15 maggio al 15 ottobre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30.



In particolare il servizio avrà ad oggetto, con riferimento indicativo a 70 ormeggi, l’assistenza all’ormeggio degli assegnatari e degli aventi diritto presso i due pontili e la banchina in concessione all’amministrazione comunale. L’importo a base di gara é di euro 15.000,00 oltre I.V.A.



Il bando e l’allegato disciplinare di gara sono pubblicati, oltre che nella piattaforma informatica di START, all’Albo Pretorio online del Comune di Monte Argentario, all’indirizzo: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n1200262 sul sito web del Comune di Monte Argentario “bandi di gara”.



Il termine per il ricevimento dell’offerta e della domanda di partecipazione è fissato per le ore 9.00 del 10 maggio 2018 mentre l’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 10.00 dello stesso giorno in seduta pubblica presso l’ufficio del dirigente Area 3 nel Palazzo Municipale in piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano.