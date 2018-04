Ultima giornata del Festival Resistente

Chiudono la manifestazione i canti dei Briganti di Maremma.



Grosseto: Ultima giornata per il Festival Resistente al Cassero Senese di Grosseto. Domani, 25 aprile, si inizia con la partecipazione al corteo e alle commemorazioni dell’ANPI nel centro storico di Grosseto. A seguire al Cassero il pranzo resistente.

Alle 15.30 presentazione del libro “Malacarne. Donne e manicomio nell'Italia fascista”, di Annacarla Valeriano (ed. Donzelli 2017). Ne discute con l’autrice Costantino Di Sante (Istituto provinciale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche e dell'età contemporanea). A cura dell’ISGREC, in collaborazione con la Libreria delle Ragazze.



A seguire, alle ore 16.30, spettacolo teatrale “22 Marzo”, di Patrizio Piccioni. Da un’idea di Cristina Citerni, uno spettacolo realizzato dal Liceo Economico Sociale Rosmini e SPI-CGIL di Grosseto, nell’ambito dei progetti “A scuola di Costituzione” e “P.E.Z. Ludico Teatrale”. Iniziativa in collaborazione con la Sezione ANPI “E. Palazzoli” di Grosseto.



La XX edizione del festival si chiude alle 17.30 con i “Canti di Lavoro e di Protesta”, con i Briganti di Maremma, Coro degli Etruschi, Francesco Melani, Tommaso Imperio, Agnese Giacomelli, Sedicidagosto, Pici ‘gnoranti. In collaborazione con l’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana.

Quest’anno il programma di musica popolare del Festival Resistente proporrà una struttura tematica legata a un concetto ampliato di Resistenza, con un approfondimento storico ed un’ampia parte che affronterà, attraverso i messaggi della musica popolare, temi come quelli della contestazione sociale, della ribellione e del lavoro.



E fino al tramonto la tradizionale merenda.