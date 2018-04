Proseguono i lavori a mare a Follonica

Follonica: Si concluderanno i primi giorni di Giugno la prima parte dei lavori a mare che prevedono la manutenzione straordinaria del barriere protettive del centro di Follonica.

"Dopo i rallentamenti burocratici - spiega l'assessore alle politiche del mare Alberto Aloisi - che hanno fatto slittare di qualche mese la partenza delle operazioni e le mareggiate di marzo che non hanno permesso di procedere con i lavori secondo quanto programmato, i mezzi della Regione stanno avanzando a ritmo serrato e si spera, salvo imprevisti meteo climatici, di concludere la prima parte dei lavori entro giugno:

i mezzi avanzano al ritmo di circa 30 metri al giorno; di questo passo dovremmo chiudere la cella ( l’ area composta da barriere orizzontali e verticali partenti dal mare) arrivando fino alla spiaggia libera adiacente allo stabilimento balneare “Baia Mia”.

Di concerto con gli stabilimenti balneari e la Regione stiamo cercando di ridurre i disagi al minimo per la spiaggia sia pubblica che in concessione. Al riguardo, prima della stagione estiva, verrà effettuato un allineamento della costa teso a ripristinare una buona fruizione della spiaggia a Pratoranieri.

Si tratta di opere importanti che possono trovare pochi paragoni in Toscana. Per questo il ringraziamento va agli uffici della Regione (ex Provincia di Grosseto) che con costanza, professionalità e dedizione hanno operato affinché venissero accolte le istanze della città di Follonica. Come amministrazione comunale siamo lieti di aver messo in sicurezza l’abitato della città per molti anni e di aver dotato Follonica di un litorale la cui profondità non si ricorda negli ultimi decenni a tutto vantaggio del turismo locale.

Dopo la pausa estiva, a partire dal mese di Settembre, i lavori riprenderanno in avanzamento progressivo fino alla foce del Petraia. Al termine dei lavori verrà effettuato un ripascimento in sabbia per circa 30mila metri cubi".