La presenza di fronte al lutto

Accompagnare, elaborare, vivere...

Mercoled' 25 Aprile, Merigar di Arcidosso, in collaborazione con l'Associazione Onlus "Tutto è vita".



Arcidosso: Dopo la grande partecipazione all’incontro dello scorso anno, sull’accompagnamento al fine vita, continua la collaborazione tra la Comunità Dzogchen di Merigar e l'Associazione di volontariato Onlus Tutto è Vita, che torna, il 25 Aprile, con un secondo seminario: La Presenza di fronte al Lutto, accompagnare, elaborare, vivere…

La perdita di una persona cara è un evento doloroso e, nello stesso tempo, certo nell'esistenza di ogni individuo, che inevitabilmente ne sconvolge la vita. Le reazioni di fronte alla morte possono essere le più diverse, ma di solito il lutto prevede una serie di passaggi che, se adeguatamente completati, conducono al ristabilirsi di un equilibrio e alla cessazione del vissuto di intenso dolore.



Il seminario si prefigge di fornire strumenti utili per accompagnare sia chi si trova ad affrontare il difficile cammino del fine vita, sia chi ha subito la perdita di un proprio caro, nell'elaborazione del lutto, per poter tornare a vivere in pienezza, facendo leva sul potenziale di crescita di ciascun individuo e sulle sue risorse spirituali. Verranno approfonditi gli aspetti della relazione, della comunicazione e dell’umanizzazione delle cure.

Un’importante occasione utile a chiunque, in particolare agli educatori e gli insegnanti, in quanto, durante la giornata, si parlerà di come affrontare il tema con i più giovani, oggi più che mai spaventati di fronte alla morte, essendo diventato, nella società odierna, quasi un tabù.

Programma:

9.00-10.00 CAMMINANDO PER MANO VERSO IL MISTERO

Come raccontare la morte ai bambini

Dott.ssa Deborah Messeri

Tanatologa e formatrice, direttrice del progetto di Death Education

nelle scuole “Il bruco e la farfalla



10.00-11.00 TRASFORMARE LE FERITE IN PERLE

Il lutto come occasione di crescita

Dott.ssa Annagiulia Ghinassi, psicologa e tanatologa



11.00-12.00 DI FRONTE ALLA MORTE IMPROVVISA

Percorsi di coscienza per inserire la morte nel proprio orizzonte

Dott. Guidalberto Bormolini

Antropologo, docente al Master “Death studies” Università di Padova



12.00-13.00 LE LACRIME CHE IRRIGANO VITA NUOVA

La vedovanza come scommessa per la vita

Dott.ssa Barbara Carrai

Formatrice e counselor



13.00-14.00 Pausa pranzo



14.00-17.00 ELABORARE E VIVERE

Laboratori esperienziali e dinamiche di gruppo condotte da

Dott.ssa Chiara Todaro, Psicologa e psicoterapeuta

Dott. Iacopo Lanini, Psicologo



17.00- 17.30 Esame EC

DOCENTI:

Dott. Guidalberto Bormolini

Sacerdote, monaco, counselor. È docente del Master «Death studies & the end of life dell’Università di Padova». Specializzato in Antropologia Teologica, dottorando in Teologia della spiritualità presso l'Ateneo S. Anselmo a Roma con uno studio sull’aldilà e il percorso dell’anima nel monachesimo celtico. Da anni si occupa di educare ad una visione positiva del “fine vita”, tenendo conferenze, corsi e seminari nelle principali città italiane anche con docenze presso le ASL, Università e alcuni enti pubblici. Dirige un centro di spiritualità ecumenico aperto al dialogo con i non credenti.



Dott. Barbara Carrai

Formatrice e counselor. Negli ultimi venti anni si occupa di ricostruzione post-bellica lavorando nelle aree più calde del pianeta per conto di Nazioni Unite, Unione europea, OSCE. Nel 2009 fonda l’associazione 4change, di cui ad oggi è co-direttore, che offre percorsi di formazione specifici rivolti a quanti vivono e/o lavorano in aree di crisi e interventi ad hoc per quanti attraversano un momento “difficile” della propria vita.



Dott. Deborah Messeri

Religiosa, Laureata in lettere moderne e specializzata in Tanatologia al Master «Death studies & the end of life. Studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento». Presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata. Da anni si occupa di accompagnamento spirituale e di formazione nell’Associazione Ricostruttori. È tra le fondatrice dell’Associazione di volontariato Tuttoèvita presso la quale si occupa in particolare di Death Education nelle scuole superiori.



Dott.ssa Chiara Todaro

Psicologa e psicoterapeuta. Si è occupata di formazione e consulenza presso alcune scuole superiori con docenze di Dinamiche Relazionali, Comunicazione, Orientamento, Sostegno Individuale. Presso alcune istituzioni ha tenuto docenze di psicologia dell’handicap, comunicazione nel linguaggio dei segni, demenze e Alzheimer per operatori nel sociale. È professoressa a contratto per l’insegnamento di Psicologia dell’handicap e Psicologia dei gruppi presso il Corso di laurea in Lingue (Università degli Studi di Pisa). È Membro della Commissione dell’ordine degli Psicologi della Toscana per la Psicologia delle Disabilità.



Dott.ssa Annagiulia Ghinassi. Psicologa e tanatologa.

Si è laureata in psicologia clinica e della salute con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli studi di Firenze. Si è specializzata in Tanatologia presso l’Università di Padova al Master «Death studies and the end of life. Studi sulla morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento» approfondendo in particolare gli aspetti di progettazione di interventi educativi e di promozione della salute nell’ambito della Death Education. Si occupa di consulenza psicologica e di formazione. Si sta specializzando come psicoterapeuta presso la Centro di Terapia Strategica fondato da Paul Watzlawick e Giorgio Nardone.