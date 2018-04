Daniele Busetto premiato per la cultura del mare in Italia

Non c’è due senza tre! E’ proprio vero, infatti a Roma nella prestigiosa sede del Circolo di Marina, il comandante scrittore Daniele Busetto, proprietario della galleria ARTEMARE di Porto Santo Stefano ha ricevuto per la terza volta il riconoscimento letterario giornalistico Carlo Marincovich per la cultura del mare organizzato magistralmente da nove anni da Patrizia Melani Marincovich.

Roma: Era presenti oltre i vertici della Marina Militare, i presidenti dei più importanti Yacht Club Italiani

- per l’Argentario l’ammiraglio Sergio Biraghi del Circolo Vela Talamone, le maggiori testate giornalistiche nazionali e i rappresentanti di quasi tutti gli enti e organizzazioni che si occupano di mare. Il premio? Un vero cimelio dell'arte della nautica, il manifesto autentico di Azzurra 1983 consegnato dal direttore sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda Edoardo Recchi, considerato di valore maggiore a un assegno per la gente di vera razza marinara.

Il comandante Daniele Busetto, laureato in diritto internazionale collabora da più trent’anni con prestigiose riviste specializzate tra cui NAUTICA e partecipa come esperto di storia e cultura marinara a trasmissioni televisive. Ha realizzato diversi libri tra cui “La nave scuola Amerigo Vespucci - la nave più bella del mondo”, “Giuseppe Garibaldi marinaio” e “Canottieri e Arte”. Ha avuto il riconoscimento Gente di mare di Anzio ed è membro della rassegna cinematografica AQUAFILMFESTIVAL.

All’Argentario in questi ultimi anni ha tenuto le conferenze “Cartografia d’Arte”, “I Fari dell’Argentario e delle Isole Vicine”, “Cinema di Mare”, “Costa Concordia e 2.600 anni di memorie sommerse tra Giglio, Giannutri e l’Argentario”, “Zanara, alla ricerca dell’isola scomparsa dell’Argentario”,” Gianni Agnelli, Grande Uomo di Mare” della Costa d’Argento, la conferenza “Fari dell’Argentario” allo Yacht Club Santo Stefano”. Per i primi cinque numeri del trimestrale l’Argentariana ha scritto 10 articoli.