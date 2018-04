Cna ha incontrato gli operatori della nautica

A Porto Santo Stefano la riunione per capire problemi ed esigenze di un settore fortemente penalizzato dalla crisi, ma che adesso è in ripresa. "Per prima cosa dobbiamo combattere l'abusivismo", commenta Cna Grosseto.

Porto Santo Stefano: Gli operatori della nautica a confronto con Cna nazionale. Ieri, lunedì 9 aprile, nella sede dei "Lavoratori del Mare" a Porto Santo Stefano, si è tenuto l'incontro promosso da Cna Produzione per capire le esigenze e le attese delle imprese che operano nel settore.

Presenti all'incontro i rappresentanti delle imprese, che hanno dato vita ad un vivace dibattito dal quale sono scaturiti molti spunti di riflessione. "Il comparto della nautica - commenta Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto - è stato molto penalizzato dalla crisi economica.

Adesso si registra una lieve ripresa, che va accompagnata anche affrontando alcuni problemi non nuovi, come l'abusivismo che interessa, purtroppo, sia questo che altri settori dell'artigianato". In questo campo Cna Grosseto ha già firmato protocolli di intesa con alcuni Comuni, con l'obiettivo di combattere un fenomeno che penalizza molte imprese artigiane.

Formazione, professionalità, fare sistema, queste sono le parole che gli imprenditori hanno usato durante l'incontro, per rispondere alle domande poste dagli esperti arrivati dalla sede centrale della Cna di Roma, per l'ultimo appuntamento di questa indagine che è stata svolta a livello nazionale, i cui risultati saranno esposti durante la presentazione dell'annuale rapporto sull'andamento della nautica in Italia redatto dall'associazione e che saranno presentati durante il "Versilia yatching rendez vous", in programma il 12 maggio a Viareggio.

Mauro Sellari, presidente di Cna Produzione Toscana, presente all'incontro, esprime la sua soddisfazione: "Ringrazio tutti gli operatori presidenti, oltre ai vertici di Cna che con il loro lavoro hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa. Il contributo arrivato dagli imprenditori grossetani ha soddisfatto anche le aspettative della presidenza nazionale di Cna Produzione rappresentata dalla coordinatrice Valentina di Berardino".