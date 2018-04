Al via le escursioni su 'I Sentieri del Lupo'

Il 15 aprile a Murci la prima escursione per conoscere il predatore e visitare una delle aziende della rete DifesAttiva

Murci: Si terrà domenica 15 aprile la prima escursione del progetto “I Sentieri del Lupo”. L’appuntamento è per le ore 11:00 a Murci, via della Centrale Nuova. Da lì comincerà un itinerario ad anello di circa 7 Km, un percorso panoramico, tra pascoli, boschi e un piccolo guado, alla scoperta di un territorio vocato all’agricoltura.

L’itinerario prevede anche la sosta in un’azienda dotata di strumenti di prevenzione contro i predatori. Non mancheranno degustazioni di prodotti locali.

In totale sono sei le escursioni previste dal progetto “I Sentieri del Lupo”, realizzato da Legambiente in collaborazione con Terramare e DifesAttiva, finanziato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Grosseto, per sensibilizzare le comunità locali nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo, aree in cui la presenza del lupo è ormai accertata, sul tema della conservazione della specie lupo, associata alla promozione dell’ecoturismo, al possesso responsabile del cane e il corretto comportamento da avere in caso si incontri un cane da protezione del bestiame.

Nelle località selezionate è molto elevata la tensione per la presenza di predatori, l’obiettivo del progetto è quindi quello di restituire una corretta informazione sul predatore e mostrare concretamente quali sono le misure di protezione da adottare.

La partecipazione è gratuita per coloro che si iscriveranno direttamente presso il banchetto allestito domenica 15 aprile alle ore 10,00 in via della Centrale Nuova a Murci. Il percorso ha una difficoltà media, si consiglia ai partecipanti di portare almeno un litro d'acqua; kway; scarpe da trekking; pranzo al sacco.

Per info: 056448771 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.