Arturo Cerulli presidente di PortArgentario

Orbetello: Il progetto PORTARGENTARIO prosegue e si organizza: dopo la formale adesione al protocollo d’intesa da parte dei 13 Comuni aderenti, oltre all’Autorità Portuale Regionale Toscana ed a BANCA TEMA, e la costituzione del Comitato di coordinamento del progetto, giovedì 5 aprile, nella sala consiliare del Comune di Orbetello si è riunito il Comitato stesso, per la nomina delle cariche e le altre incombenze operative e di funzionamento.

I Rappresentanti di tutti gli Enti aderenti presenti, preso atto con soddisfazione della forza e credibilità che PORTARGENTARIO sta assumendo, in completa unanimità hanno provveduto alla nomina del Presidente, nella persona del Sindaco di Monte Argentario ing. Arturo Cerulli.

Sono stati poi nominati Anselmo Sabatini, quale responsabile marketing, e Fabrizio Palombo, quale direttore tecnico.

Tutte le cariche sono assolutamente a titolo gratuito e volontario e serviranno per rendere più incisive ed immediate le iniziative che, deliberate dal Comitato di coordinamento, saranno realizzate.

Naturalmente, a fianco dei responsabili tecnici, continueranno a lavorare tutte le persone che, sempre volontariamente e gratuitamente, hanno contribuito al successo del progetto, che si sta espandendo sempre più in tutti i Comuni della Maremma Grossetana e che sicuramente molto presto vedrà nuovi aderenti.

Il Comitato di coordinamento di PORTARGENTARIO ha poi preso altre decisioni operative quali la valutazione ed approvazione di partecipazione ad una serie di eventi nazionali ed internazionali di promozione turistica, nel campo della crocieristica e dello yachting, che stavolta vedranno anche la rappresentanza di tutti i Comuni aderenti.

Infine è stata fatta una sommaria presentazione dell’educational denominato ARGENTARIO CRUISE WEEK END, anche quest’anno voluto e patrocinato dal Comune di Monte Argentario, che si terrà dal 13 al 15 aprile, ed al quale sono stati invitate ed hanno già aderito numerose compagnie di navigazione, agenti generali e tour operators.