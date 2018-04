Bando comunale per l'assegnazione aree in concessione mercato coperto

L'Amministrazione comunale di Follonica ha pubblicato un bando per procedere all'assegnazione di aree in concessione nel mercato coperto (piazza XXIV Maggio) – Presentazione domande dal 17 aprile al 12 maggio.

Follonica: L’Amministrazione ha formalizzato un bando per l’assegnazione delle concessione di posteggio, della durata di dodici anni, sulle aree libere nel mercato coperto di piazza XXIV Maggio per categorie merceologiche alimentari e non alimentari, in particolare:

- 2 posti settore merceologico alimentare;

- 6 posti settore merceologico alimentare e/o non alimentare;

- 2 posti riservati ai produttori agricoli

- 1 posto settore merceologico alimentare e/o non alimentare riservato ai diversamente abili

Gli interessati potranno partecipare al bando per più posteggi e presentare al Comune di Follonica una singola domanda per ogni concessione secondo il modello allegato al bando.

Le domande dovranno essere presentate in bollo dal 17 aprile al 12 maggio 2018 e spedite mediante PEC all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it oppure presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente.

Per informazioni, consultare il bando disponibile nel Burt e on line al seguente link:

http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/bandi_gare/bandi_altri_bandi.php