Tregua finita, ritorna la pioggia

Francesco Nucera “Dopo l'anticiclone della Pasquetta nuove perturbazioni raggiungeranno l'Italia; la prima di Aprile attraverserà l'Italia tra martedì e giovedì. Temperature tra alti e bassi ma nel complesso miti”

“Il provvidenziale promontorio anticiclonico della Pasquetta è eroso da una nuova perturbazione atlantica che tra martedì e giovedì porterà un nuovo peggioramento sull'Italia” - a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, che aggiunge - “Una nuova circolazione di bassa pressione in approfondimento sulla Gran Bretagna estenderà la sua influenza alla nostra Penisola”.

Mercoledì la giornata peggiore - Dopo le avvisaglie del peggioramento di martedì al Nord e Toscana, la parte più corposa della perturbazione raggiungerà l'Italia mercoledì. Piogge ed acquazzoni in tal frangente interesseranno soprattutto il Centro Nord assumendo anche carattere di temporale. Fenomeni localmente di moderata intensità sono attesi tra Levante ligure e medio-alta Toscana, ma anche tra alto Piemonte e medio-alta Lombardia. Nuove nevicate sono previste sulle Alpi, mediamente oltre i 1400/1800m. Sul resto d’Italia, tempo perlopiù asciutto, ma non del tutto soleggiato per il passaggio di nubi alte e stratiformi con qualche piovasco in arrivo tra Molise e dorsale campana. Temperature in calo al Nord, risulteranno miti al Centro Sud per venti di Scirocco con valori sopra le medie del periodo e punte di 20-22°C

Giovedì la perturbazione si allontanerà gradualmente verso i Balcani rinnovando tuttavia nella prima parte della giornata piogge e qualche rovescio tra est Lombardia e Nordest, ma con schiarite in graduale avanzamento da Ovest. La coda del fronte lambirà anche le regioni centro meridionali con fenomeni sparsi, specie nel corso del pomeriggio, eccetto che su Ioniche e Sicilia che godranno di tempo stabile e asciutto.

Venerdì verso una tregua. L'alta pressione poterà un miglioramento su gran parte d'Italia da venerdì, eccetto che al Sud dove si attarderà ancora qualche fenomeno. “Questo in vista di un sabato nel complesso soleggiato e con temperature gradevoli tipiche del mese di Aprile” - concludono da 3bmeteo