'La prima sicurezza su cui dovremmo puntare di piÃ¹: quella sul lavoro'

'La prima sicurezza su cui dovremmo puntare di più: quella sul lavoro'

È quanto dichiarano Raffaele Marras, Segretario regionale dei Giovani Democratici e Alessandra Nardini, Presidente della Giovanile e Consigliera Regionale della Toscana.

Firenze: "Non possiamo che aderire alla fiaccolata organizzata dai sindacati per questa sera a Livorno, dopo la morte dei due operai al porto. Purtroppo la drammatica lista degli infortuni sul lavoro in Toscana, tavolta anche mortali, ha continuato ad allungarsi nelle scorse ore. Una giornata nera, ieri, per la nostra regione.

Tutto questo ci pone nuovamente di fronte alla gravità e all'urgenza del tema: ė inaccettabile morire di lavoro, sul lavoro. Il lavoro ė dignità, è un diritto, non può e non deve diventare morte. L'impegno per la sicurezza e la diffusione di una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere intensificato.

Sarà la magistratura a chiarire quanto avvenuto, ma è compito della politica ribadire con forza che la battaglia per un lavoro sicuro e di qualità deve essere messa al centro."