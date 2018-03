Seminario di approfondimento sul tema di 'Finanziamenti a fondo perduto per le imprese'

Presso la sede dell’ANCE Grosseto, viale Monterosa n. 56, il giorno 4 Aprile p.v. con inizio alle ore 9,30 si svolgerà un importante seminario di approfondimento sul tema: “INAIL – Avviso ISI 2017 – Finanziamenti a fondo perduto per le imprese – Aspetti amministrativi e tecnici. Agevolazioni anche per la bonifica dell’amianto”

Grosseto: Con il Bando ISI 2017 l’INAIL destina alle imprese finanziamenti per la copertura parziale a fondo perduto di spese sostenute per progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lo stanziamento, previsto dalla Regione Toscana, è pari a complessivi 16.241.828,00 Euro, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati: - progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Progetti specifici anche per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica - progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria.

L’iniziativa è finalizzata a fornire chiarimenti sugli aspetti amministrativi e tecnici dei progetti e degli interventi realizzabili dalle imprese, che possano documentare un effettivo miglioramento dei livelli aziendali di salute e sicurezza rispetto alle condizioni preesistenti.

Il seminario, aperto agli interessati con prenotazione presso la segreteria dell’ANCE Grosseto Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , avrà come relatori:

Carmine Cervo – Direttore sede territoriale INAIL Livorno-Grosseto;

Sabina Piccione – Responsabile Processo Prevenzione INAIL Direzione Regionale Toscana;

Fernando Renzetti Coordinatore CONTARP INAIL Direzione Regionale Toscana.

Il seminario ha ottenuto i riconoscimenti per i crediti professionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Ingegneri della Provincia di Grosseto