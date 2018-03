Week-end di Pasqua tra giochi e solidarietà all'Aurelia Antica

Gli eventi da giovedì 29 a sabato 31 marzo. Spazio Giocaurelia aperto fino a martedì 3 aprile.



Grosseto: Al centro commerciale Aurelia Antica comincia un “lungo” week-end pasquale, più ricco che mai. All'insegna del divertimento e della solidarietà. Si comincia giovedì 29 marzo, quando in galleria tornerà per l'intera giornata lo stand di Dog4Life, onlus che opera negli ambiti della pet therapy e della dog therapy: comprando – anzi, adottando – un Angel, la mascotte-peluche, si contribuisce al progetto della onlus,

cioè realizzare la sede toscana di Dog4Life proprio all'interno dell'edificio del centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto, dando vita a un centro polifunzionale per persone con disabilità psichiche e motorie. Un progetto che potrà essere realizzato con il contributo di tutti, anche donando sul sito www.dog4lifetoscana.com. Ma non solo: chi adotterà un Angel allo stand, per l'occasione avrà anche un uovo di cioccolato. Gli operatori di Dog4Life saranno in galleria anche venerdì 30 e sabato 31 marzo. E sempre per la giornata di sabato 31 marzo il programma sarà ancor più ricco: dalle 16 alle 19 infatti la galleria sarà animata da simpatici conigli burloni che divertiranno i più piccoli con giochi, musica e gag. Naturalmente, caramelle e dolciumi vari per tutti. Tanto divertimento anche nello spazio Giocaurelia, che rimarrà aperto in galleria non solo nel week-end come di consueto ma per tutte le vacanze di Pasqua, da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile, dalle 15.30 alle 19.30: gli operatori della cooperativa Uscita di sicurezza saranno gratuitamente a disposizone dei più piccoli con giochi e gonfiabili.

Il centro commerciale Aurelia Antica sarà aperto anche il lunedì dell'Angelo, 2 aprile.