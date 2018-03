Educazione al dono

Martedì 20 marzo nelle quaranta scuole di ogni ordine e grado di Grosseto che hanno aderito all’iniziativa “Educazione al dono” sono stati raccolti 5400 kg di generi alimentari a lunga conservazione.

Grosseto: L’iniziativa, promossa dall’Associazione Banco Alimentare della Toscana ONLUS, con sede a Firenze e dal Centro Giovanile Diocesano “Pier Giorgio Frassati” ha coinvolto quasi 8000 studenti infatti hanno partecipato tutte le scuole materne, primarie, medie ed alcuni istituti superiori.

Quanto raccolto costituisce sicuramente un successo per due motivi: la partecipazione della quasi totalità delle scuole della città e lo spirito con il quale hanno partecipato che ha consentito di raccogliere ben 1150 kg in più dell’anno precedente.

Ancora una volta gli studenti, aiutati dai loro insegnanti, hanno recepito le difficoltà di molte famiglie e hanno aperto il loro cuore a questo gesto di carità che diventa importante innanzitutto per la loro vita. Ha colpito la partecipazione di personale docente e non e degli alunni e studenti di tutte le scuole, in particolare la partecipazione anche dei genitori della scuola primaria “P. Pascucci” di via Rovetta dove sono stati raccolti 650 kg di alimenti.

In questa settimana inizierà la distribuzione alle Associazioni ed Enti di Grosseto convenzionate con l’Associazione Banco Alimentare che utilizzeranno gli alimenti raccolti per soddisfare le richieste di aiuto che vengono dalle persone e dalle famiglie in stato di bisogno della nostra città.

Un grazie va ai diversi volontari delle Caritas Parrocchiali, delle Querce di Mamre, dell’Associazione GEVOCONT, dell’Istituto S. Elisabetta e privati che hanno messo a disposizione uomini e mezzi.

Grazie naturalmente ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole che hanno creduto nella valenza educativa di questa iniziativa.

Un grande grazie ai ragazzi, alle loro famiglie che hanno partecipato con entusiasmo a questo gesto.