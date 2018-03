Insediato il comitato tecnico scientifico della fondazione polo universitario grossetano

Grosseto: Il 16 marzo si è ufficialmente insediato il Comitato Tecnico Scientifico della neo costituita Fondazione Polo Universitario Grossetano; esso costituisce l’organo interno che formula pareri e definisce gli aspetti tecnici e scientifici al Consiglio d’Amministrazione in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione.

Fanno parte del Comitato: Luigi Mansi in qualità di Presidente, Alessandra Viviani Vice Presidente, Fabio Becherini, Carmelo Bengala, Carlo Citter, Enrico Giunta, Antonio Lodovico, Marco Paperini, Elena Petrucci, Vinicio Serino ed Emilio Ubaldino. Il Presidente Mansi, rispondendo agli indirizzi di saluto ed augurio rivolto al comitato dal Vice Sindaco di Grosseto Luca Agresti, ha ribadito l’impegno di tutti i componenti ad affrontare un compito così impegnativo, volto allo scopo di assistere il CdA ed in particolare il suo Presidente Gabriella Papponi Morelli per promuovere l’occupazione tenendo conto delle vocazioni territoriali della Provincia di Grosseto.

L’opera del Comitato, essenzialmente di carattere culturale e svolta con il supporto essenziale dell’Università degli Studi di Siena, si concentrerà sulle attività preminenti della Fondazione nelle sue tre direttive caratteristiche: didattica, alta formazione e ricerca. Un particolare riferimento sarà rappresentato dal mondo delle imprese, che potranno avvicinarsi alle attività della Fondazione per utilizzarne alcuni servizi e conseguire un progresso socio economico culturale, che sarà reciproco se si potranno stabilire contatti sempre più stretti e costruttivi tra il mondo produttivo e le attività di cultura e formazione dei giovani della provincia di Grosseto.