Grosseto perde il suo storico simbolo calcistico, Carlo Pucci

di Francesca Carpenetti

Grosseto: La Grosseto dello sport oggi rimpiange uno dei suoi uomini simbolo, Carlo Pucci. Aveva 86 anni, ed è stato l'emblema della vera passione calcistica, quella che lo ha sempre animato vestendo i panni di giocatore, di allenatore e di dirigente, ma anche di profondo conoscitore di tutto il mondo sportivo.

Carlo Pucci rappresenta la storia dell'U.S Grosseto: aveva vestito la maglia biancorossa dal 1945 al 1960 con il record di ben 259 partite, un traguardo che lo poneva sul podio dei più rappresentativi calciatori maremmani. Ma era anche stato a lungo presidente del Coni provinciale, sempre mettendo a disposizione dello sport la sua competenza e il suo amore per Grosseto, l'esperienza di tutta una vita che ha accompagnato le tappe dello sviluppo calcistico e storico della nostra città.

Una vita per il calcio, un grande amore per il pallone, Carlo Pucci ha rappresentato con passione ed eleganza l'espressione pura del sentimento sportivo. Il suo ricordo più autentico è quello di un'esperienza nello sport e per lo sport, come un filo conduttore che ha legato le varie epoche, ed è stato davvero la tradizione del calcio in Maremma, quella di un tempo fino al giorno d'oggi. Dettagli che lui aveva immortalato nel libro “Racconti di un ragazzo in biancorosso”, ricco di tratti sulla sua vita, sui tanti personaggi sportivi che gli erano stati accanto ed aveva conosciuto, ma anche su Grosseto, così come era cresciuta nel corso degli anni, come era cambiata, con le sue curiosità e i suoi aneddoti.

Molti conoscono la lapide che in piazza Nassiriya ricorda i gloriosi tempi dell'ex Campo Amiata; non tutti sanno che le parole riportate su di essa sono parole di Carlo Pucci, segno di quanto egli sentisse vivo e forte il suo amore per la storia che il calcio a Grosseto aveva raccontato,”..palestra di vita e casa di sogni biancorossi..”.

Con affetto e commozione lo ricorderanno tanti appassionati e amanti del calcio e della città, intere generazioni cresciute nella passione per lo sport, domani mercoledì 21 aprile alle ore 15,00 nella Chiesa di San Francesco.