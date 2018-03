Isole ecologiche intelligenti: da domani la consegna della 6Card ai cittadini

Parte la sperimentazione del comune di Grosseto per la nuova raccolta dei rifiuti

Grosseto: Inizierà domani la consegna a domicilio delle 6Card, le tessere che permetteranno di utilizzare le due isole ecologiche con riconoscimento dell’utenza e misurazione del peso dei rifiuti conferiti posizionate nei giorni scorsi in via Quarzo, al complesso residenziale Le Gemme a Grosseto.

Le 6Card saranno consegnate dal personale di Sei Toscana (riconoscibile da apposito tesserino) direttamente a domicilio delle utenze interessate dalla sperimentazione martedì 13 marzo, dalle ore 13:30 alle 18:30 e mercoledì 14 marzo dalle 9:30 alle 13. Qualora gli utenti non siano trovati in casa al momento della consegna, sarà lasciato un avviso in cassetta con il quale poter ritirare la 6Card presso gli uffici di Sei Toscana, in via Aurelia Nord 221.

Sarà possibile ritirare le 6Card presso gli uffici di Grosseto giovedì 15 marzo dalle 14 alle 16:30 e venerdì 16 marzo dalle 9 alle 12:30.

A partire da lunedì 19 marzo gli utenti in possesso della 6Card potranno iniziare ad utilizzare le due isole ecologiche intelligenti, ma rimarrà comunque attivo anche il servizio di raccolta porta a porta attualmente in uso così da non creare disagi ai cittadini. Il servizio porta a porta sarà poi sospeso a partire da lunedì 2 aprile.

Ad ogni nucleo familiare saranno consegnate due 6Card.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800 127 484 e www.seitoscana.it.