Il treno verde torna a Grosseto dopo 10 anni

Sarà a Grosseto, il 9 e 10 marzo, l’unica tappa toscana del Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Oltre 320 studenti in visita del convoglio ambientalista, tanti gli appuntamenti con le istituzioni nelle giornate del 9 e 10 marzo

Programma:

venerdì 9 marzo ore 10:00 inaugurazione alla presenza delle autorità locali.

10:30 - “Efficienza energetica e Rinnovabili negli edifici: opportunità e prospettive per un modello diffuso” con la premiazione delle migliori buone pratiche di efficientamento energetico e riqualificazione edilizia in chiave ecocompatibile presenti in Toscana.

Intervengono: Federica Fratoni, Assessore regionale all’Ambiente, Katiuscia Eroe, Responsabile nazionale Energia Legambiente, Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana, Estella Pancaldi, responsabile unità di supporto efficientamento energetico gse, Sandro Scollato Azzero Co2, Francesco Carri Presidente Comitato Esecutivo Iccrea Banca.

ore 15:00 - “Agricoltura e innovazione : la sfida di un modello territoriale Sostenibile”

intervengono: Marco Remaschi, Assessore regionale allo Sviluppo Rurale, Riccardo Breda, Presidente CCIAA della Maremma e del Tirreno, Angelo Gentili, Responsabile nazionale Agricoltura Legambiente, Attilio Punzo direttore direzione efficienza energetica ed energia termica, Francesco Pugliese, direttore area ricerca e sviluppo bonifiche Ferraresi, Fabio Fabbri e Valter Nunziatini Regione Toscana – PROGETTO VIVIMED.

sabato 10 marzo ore 9:30 - “Non fermiamo il riciclo della carta!”

Intervengono: Massimo Medugno di Assocarta, Claudio Musca di Comieco, Alessio Ciacci Presidente e AD Asm Rieti, Presidente Acsel Val di Susa, Andrea Bortoli di Cartiere Modesto Cardella, modera Fabrizio Laiuti di Rtv38

11:30 - “Cambiamo passo: dai mezzi inquinanti alla mobilità ciclabile ed elettrica per un nuovo stile di vita”

Intervengono: Fabio Tognetti Responsabile mobilità Legambiente Toscana, Angelo Fedi Presidente Fiab Toscana ed Emiliano Carnieri, Regione Toscana. Sono stati invitati come testimonianza di buone pratiche regionali e territoriali il Sindaco di Follonica, Andrea Benini per il Progetto Ciclopico, Luca Minucci, Assessore all’Ambiente Comune di Orbetello, Comune capofila del Progetto Life Silver Coast, Fausto Turbanti Assessore Grosseto (PUMS).