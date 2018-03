'L'Arcipelago del Gusto': l'enogastronomia di qualità delle Isole Toscane

Il 3 marzo approda a Marina di Grosseto dove Santi Capitani di “Da Santi” dell’Isola del Giglio cucinerà nel ristorante La Gondoletta

Marina di Grosseto: Parte dal mare uno dei primi viaggi che la Toscana propone nell’anno del cibo: otto ristoranti dell’Arcipelago in trasferta ospitati da colleghi della terraferma per raccontare attraverso i prodotti e i piatti la storia di un territorio.

Dopo il successo della I edizione de “L’Elba in Vetrina” il progetto si amplia coinvolgendo cuochi, ristoranti e prodotti di altre isole dell’Arcipelago Toscano e si diffonde in otto province della Toscana.

Capraia, Elba e Giglio hanno come comune denominatore il mare, il clima e molte materie prime, ma la loro storia è frutto di dominazioni e influenze diverse che si rispecchia nella cultura enogastronomica fatta di tratti comuni, ma anche di interessanti variazioni.

Ali di razza al vapore in salsa di agrumi, polpo brasato, puntarelle con tagliolini di seppia cacio e pepe, panzanella di mare zpriranno le danze per poi proseguire con risotto con crema di gamberi e pinoli tostati paccheri con moscardini e carciofi, filetto di pesce sciabola in crosta di patate rosse, inzimino di seppie con cavolo Torso presidio slow food giglio. Chiuderà la serata un croccantino con salsa di cioccolato fondente, accompagnato dall'Ansonica del Giglio.

Questi i piatti che verranno preparati da Santi Capitani di “Da Santi” dell’Isola del Giglio con prodotti arrivati in giornata dall'isola, eccezionale ospite del ristorante “La Gondoletta” di Marina di Grosseto. Un'occasione unica per una circumnavigazione enogastronomica dele tradizioni Elbane.

Otto serate che invitano i commensali ad un piccolo assaggio delle isole: un viaggio nei sapori che ci faccia immergere nell’atmosfera dell’Arcipelago, pur restando sulla terraferma. Il racconto scaturirà dalla viva voce e dalle mani di ristoratori e produttori.

Ogni cena sarà incentrata su un prodotto locale e su un vino del territorio selezionati da ElbaTaste, il consorzio d’imprese che si occupa di promozione dell’enogastronomia dell’Isola d’Elba e delle Isole dell’Arcipelago Toscano.

Un viaggio enogastronomico non di sola andata, il ritorno è previsto per il periodo che va da aprile ad ottobre quando i cuochi dell’entroterra saranno invitati a ricambiare la visita. Una formula che piace ai ristoratori e ai clienti perchè consente di ampliare gi orizzonti e di avere scambi che arricchiscono entrambe le parti.

Un gemellaggio all’insegna del gusto organizzato da Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che valorizzano i prodotti del territorio, in collaborazione con Confesercenti Provinciale di Livorno e la Camera di Commercio Maremma e Tirreno ed il patrocinio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Un viaggio nel gusto che ci porterà a scoprire non solo la piacevolezza enogastronomica, ma anche interessanti aspetti dell’economia locale e della cultura materiale dei territori.

Ecco il calendario degli ultimi appuntamenti:

Martedì 6 marzo “Il Capriolo” di Prato ospita Alex Ohorodnic del “Teatro Bistrot”di Portoferraio (Isola d'Elba);

Venerdì 16 marzo l’ Osteria “Il Borro” di San Giustino Valdarno (Arezzo) ospita Fabio Molinari del “Tamata” di Porto Azzurro (Isola d'Elba)