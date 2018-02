Un nuovo corso firmato Made in MaremmAmiata Ã¨ in partenza

Un nuovo corso firmato Made in MaremmAmiata è in partenza

Fiore all’occhiello della tradizione culinaria italiana, la pasta è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo

Principina Terra: Non c’è festa senza pasta fresca: non esiste casa italiana in cui i primi piatti non siano i protagonisti di ogni Natale, Pasqua e pranzo domenicale. Saranno protagonisti ancora una volta i grani della tradizione toscana: Verna, Senatore Cappelli, Autonomia.

Dopo il grande successo dei corsi di panificazione, Le Mani in Pasta condurrà gli allievi alla conoscenza di un altro utilizzo delle farine di grani antichi: la trasformazione in paste fresche stese e trafilate.

Gli allievi impareranno a realizzare l’alimento più amato dagli e degli italiani in due giornate, sabato 17 e domenica 18 marzo, coinvolgendo i partecipanti nel recupero della manualità e nella conoscenza della pasta fatta in casa fin dalla materia prima. Dalle 15 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 13 di domenica.

Il corso prevede una formazione teorico-pratica che partendo dalle materie prime, farina e uova, attraverso la lavorazione delle paste all’uovo, trafilate, colorate, ripiene, pici e maccheroni. Armati di mattarello, i partecipanti stenderanno impasti con e senza uova e scopriranno il valore nutritivo dei grani.

Sede de Le Mani in Pasta sarà come sempre l’azienda agricola Il Giuggiolo di Francesco Viaggi, nell’agro di Principina Terra al bordo del Parco Naturale della Maremma. Intorno alla sala del corso ci sono i campi dove vengono coltivati i grani da cui provengono le farine utilizzate.

Originali e autentiche, le farine di grani antichi sono lavorate nel mulino a pietra di proprietà de Il Giuggiolo e dell’Azienda Agricola il Felciaione di Bezzi Balleri.

Le farine di grani antichi contengono una minore quantità di glutine e sono più leggere e facilmente digeribili, sane, genuine, naturali e amiche dell’ambiente.

Chi sono gli insegnanti?

Francesco e Giampaolo Viaggi

Bolognese DOC ed esperto di impasti, Giampaolo svelerà i segreti che si celano dietro la tradizione secolare della pasta all’uovo.

La grande passione ed esperienza che lo legano all’arte della pasta contraddistinguono l’intera famiglia Viaggi, tramandandosi con cura e dedizione di generazione in generazione.

Grande intenditore di sapori, Giampaolo individua subito se una farina è buona oppure no, e ci azzecca sempre!

Figlio di Giampaolo, Francesco è il proprietario dell’azienda agricola Il Giuggiolo. Grande esperto di farine, anche Francesco è dedito alla lavorazione degli impasti. Non solo nelle farine, ma in ogni suo prodotto, dalle passate ai legumi, dal miele ai biscotti, Francesco pone una grandissima cura al dettaglio del sapore.

Lorenzo Camparelli

Lorenzo detto Ovoman, non ha un soprannome a caso. L’azienda di famiglia, in località Boschetto Serra 16 a Magliano, nata nel 1977 con sole 500 galline, oggi ne conta 20.000. Lorenzo spiegherà come si produce e come si riconosce un uovo di qualità.

Il costo è di 80 euro per i due giorni. Tutto il materiale è fornito all’organizzazione. Al termine delle due giornate tutti porteranno a casa la pasta e il ricettario.

Il corso è organizzato da ARCA factory nel progetto Made in MaremmAmiata.

Per maggior informazioni contattetci su Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - chiamate al 0564 077031.