Da Talamone a Catania â€“seconda tappa â€“ lido di Tarquinia

Da Talamone a Catania –seconda tappa – lido di Tarquinia

ll viaggio in kajak. Oggi ha percorso 16 miglia.

Talamone: Guido Del Gizzo, oggi, martedì 20 febbraio ha percorso in kayak altre 16 miglia arrivando alle 18 e 40 al Lido di Tarquinia, seconda tappa del suo viaggio da Talamone a Catania. Guido del Gizzo ha iniziato a pagaiare verso la Sicilia in una giornata grigia di febbraio. Il kayak costeggerà migliaia di chilometri di costa in un trekking marino unico.

Un percorso di scoperta individuale che non sarà in solitaria perché De Gizzo entrerà continuamente in rapporto con la terra e le diverse comunità che scorreranno vicine. Domani ripartirà all'alba con l'obiettivo di arrivare nel tardo pomeriggio a Santa Severa, frazione di Santa Marinella.