Cyber security: cosa cambia, le responsabilità, come prepararsi ad essere conformi alle nuove direttive in materia di privacy

Seminario informativo di Confcommercio Lazio Nord.



Viterbo: E’ ufficialmente entrato in vigore il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea lo scorso anno. Sono così iniziati i due anni di conto alla rovescia, al termine dei quali, si dovrà essere in regola con il Nuovo Codice della Privacy.

Troppo spesso le minacce informatiche vengono sottovalutate e le aziende rappresentano un bersaglio molto appetibile per i cybercriminali.

Se un solo pc dell’azienda viene infettato, vengono resi inutilizzabili i vostri dati, tenuti “in ostaggio” dal ramsonware che li restituirà solo dopo il pagamento di un vero e proprio riscatto.

Sei certo della sicurezza della tua azienda? Hai mai perso i dati? Quali sono le minacce informatiche? La tua identità è realmente protetta? Come sei organizzato per affrontare un evento imprevisto di questo tipo nella tua azienda? Cosa devi fare per essere in regola con la normativa?

A queste e ad altre domande verrà data una risposta durante il seminario in programma giovedì 15 febbraio inizio ore 15,00 presso la Sala Conferenze di Confcommercio Lazio Nord, Via Monte San Valentino, 2 – Viterbo tel. 0761 1521636

Il seminario è gratuito diviso in due parti, durata complessiva 3 ore. Rivolto trasversalmente agli addetti e ai non addetti ai lavori per comprendere in maniera chiara e lineare quali sono i pericoli maggiori che possono danneggiare l’azienda e quali possono essere le manovre correttive per difendersi. Relatori: M. Giannini Dottore Commercialista – G. Boccacci Ethical Hacker.