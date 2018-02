A Join Maremma Online si parla di Revenue Management e di come viene percepita la Maremma

Tra i tanti ospiti di questa sesta edizione di JMO: Travel Appeal e Luciano Scauri

Magliano in Toscana: Join Maremma Online torna il prossimo 2 marzo a Borgo Magliano Resort e quest’anno vuole approfondire il tema della Maremma e di come questa viene percepita dai turisti.

Il pomeriggio, infatti, si aprirà con l’intervento dei referenti di Travel Appeal che presenteranno i nuovi dati della ricerca Sentiment Maremma.

Sentiment Maremma è un progetto di ricerca sulla reputazione digitale del territorio maremmano commissionato a Travel Appel da Officina Turistica. L’obiettivo dell’analisi è quello di capire qual è la percezione che gli ospiti hanno dell’offerta territoriale, cosa amano e cosa criticano, attraverso l’analisi di migliaia di recensioni e post dei social network che riguardano le strutture ricettive, quelle della ristorazione e delle principali attrazioni frequentate; un tassello importante per acquisire consapevolezza sui punti di forza e sulle criticità della destinazione Maremma e lavorare sul miglioramento dell’offerta con effetti positivi sulla reputazione e tangibili sui profitti.

Travel Appeal, terminato il suo intervento, lascerà la parola a Luciano Scauri, uno tra i più grandi esperti a livello internazionale di Revenue Management.

Luciano Scauri vanta collaborazioni internazionali con grandi gruppi come Four Seasons, Hilton, Boscolo Hotels, Cigahotels, e case di indiscusso prestigio come l’Hotel Ritz di Parigi e l’Hotel De Paris a Montecarlo e Alberghi storici come l’Hotel Dei Cavalieri di Milano. Più recentemente anche diverse piccole compagnie Alberghiere Locali, si sono aggiunte al suo portfolio di consulente.

Scauri spiegherà la differenza tra cliente e acquirente e consiglierà gli operatori delle varie strutture presenti su come costruire un prodotto prestando attenzione ai bisogni del mercato. Il revenue inizia dalla costruzione del prodotto e dall’analisi della domanda.

L’intervento di Scauri cercherà di rendere fruibile il revenue anche alle piccole strutture che caratterizzano gran parte dell’offerta dell’ospitalità maremmana.

Biglietti su www.joinmaremmaonline.it