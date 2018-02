Acquedotto del Fiora e gli studenti del 'Manetti Porciatti' insieme per l'alternanza scuola lavoro

Presentata a Grosseto l'iniziativa, inserita nell'ambito del progetto "Ideazione - Giovani correnti innov@tive per creare valore" promosso e organizzato dal gruppo Acea in collaborazione con Consel – Consorzio Elis.



Grosseto: Ventisei studenti della classe quarta indirizzo meccanico/meccatronico del polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto insieme ad Acquedotto del Fiora per l'alternanza scuola lavoro. L'iniziativa, presentata a Grosseto, fa parte del progetto "Ideazione - Giovani correnti innov@tive per creare valore" promosso e organizzato dal gruppo Acea in collaborazione con Consel – Consorzio Elis

per offrire ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con professionisti sui temi dell’ambiente e dell’uso responsabile delle risorse naturali. All'interno di tale progetto, che coinvolge 13 istituti scolastici di Lazio, Toscana, Umbria e Campania e che viene attuato in contemporanea da tutte le società del gruppo Acea, circa 300 studenti realizzeranno oltre 40 progetti su acqua, energia e ambiente, che valorizzando e preservando le risorse naturali mirino alla salvaguardia e al benessere della collettività. Una commissione di esperti sceglierà i due progetti vincitori e i rispettivi team di studenti; questi, insieme ad altri 22 studenti selezionati i partecipanti, saranno ospiti del Summer Camp di Elis che si terrà a Roma dal 16 al 20 luglio durante il quale lavoreranno ai prototipi delle idee vincitrici e saranno coinvolti in incontri con manager, artisti e sportivi. Ai due istituti vincitori andrà un premio di 3mila euro riconosciuto dal Comitato Etico di Sostenibilità di Acea.



"Acquedotto del Fiora è felice di lavorare insieme agli studenti del "Manetti Porciatti" per questo progetto, che punta a valorizzare i principi fondamentali su cui si basa l'agire del gestore: sostenibilità ambientale, valorizzazione delle risorse naturali, benessere della collettività - commenta Emilio Landi, presidente di Acquedotto del Fiora - Grazie a questa iniziativa inoltre si rafforza il legame tra le società del gruppo Acea e tra queste e il territorio, in un'ottica di sempre maggior vicinanza ai cittadini e ai loro bisogni".