Chiusura momentanea dei centri di raccolta Zancona e Abbadia San Salvatore

Mercoledì 7 febbraio il centro di raccolta della Zancona e la stazione ecologica di Abbadia San Salvatore resteranno chiuse.

Le due strutture gestite da Sei Toscana torneranno a disposizione dei cittadini a partire da giovedì 8 febbraio con i consueti orari di apertura.

Grosseto: Il centro di raccolta della Zancona (a servizio dei comuni grossetani dell’aria amiatina: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Santa Fiora, Seggiano) e la stazione ecologica di Abbadia San Salvatore resteranno chiusi per l’intera giornata di mercoledì 7 febbraio per permettere l’aggiornamento professionale degli operatori addetti.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta e le stazioni ecologiche dell’Ato Toscana Sud è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o chiamare il numero verde 800127484.